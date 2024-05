Meistertitel so gut wie sicher: Zell am Moos feiert ungefährdeten Auswärtssieg in Mauerkirchen

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:36

Am heutigen Sonntagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV LITZ Mauerkirchen und der Union Raiffeisen Zell am Moos im Rahmen der 24. Runde der 2. Klasse West. Für die Gastgeber aus Mauerkirchen stand beim vorletzten Heimspiel der aktuellen Saison die vermutlich schwerste Aufgabe an, da man den Ligakrösus vom anderen Tabellenende aus Zell am Moos empfing. Diese konnten mit einem Auswärtssieg den Meistertitel nach einer sensationellen Saison quasi sicher machen mit sechs Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Riegerting.

Zell am Moos lässt Mauerkirchen kaum Luft

Die Tabellensituation war den Gästen natürlich auch bekannt, weshalb man mit einer ordentlichen Portion nach Mauerkirchen angereist kam. Die Schützlinge von Cheftrainer von Franz Rindberger wollten keine Zeit verschwenden und den Auswärtssieg in Mauerkirchen so schnell wie möglich fixieren. In der 5. Minute schlugen die Gäste dann bereits zu, nachdem Patrick Holzner eine Flanke per volley zum 1:0 verwertete und die Zeller somit bereits früh in Führung brachte. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte folgte eine dominante Leistung der Gäste, die klare Vorteile im Ballbesitz hatten und außerdem zahlreiche Chancen in der Offensive, die man allerdings sehr fahrlässig liegen ließ, was teilweise auch am überragenden Keeper der Gastgeber lag. In der 42. Minute sollte sich dies jedoch ändern. Nachdem die Zeller einen Strafstoß zugesprochen bekamen, übernahm Johannes Schwöller die Verantwortung vor dem Punkt und erhöhte die Führung auf 2:0 für Zell am Moos.

Mauerkirchen mit dem Anschlusstreffer

Nachdem Chancenfeuerwerk der ersten Hälfte blieben die Zeller auch in der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Das dritte Tor der Partie sollte dann jedoch trotzdem auf der anderen Seite fallen. Stefan Doringer stand nach einer Standardsituation der Mauerkirchner goldrichtig und erzielte den 1:2 Anschlusstreffer per Kopf, womit das Spiel doch noch spannend werden konnte. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte agierten die Gäste dann nicht mehr so dominant wie in der ersten Hälfte, allerdings ließ man auch wenig anbrennen und die Zeller konnten die Führung souverän über die Zeit bringen, womit man ihnen bei sechs Punkten Vorsprung und dem 4:1 Sieg im direkten Duell gegen Riegerting eigentlich schon zum Meistertitel gratulieren kann.

Franz Rindberger, Trainer Zell am Moos:

"Der Sieg war aufgrund der Leistung natürlich verdient und das Ergebnis ist für Mauerkirchen sicherlich ein bisschen schmeichelhaft, aber am Ende zählen die drei Punkte, womit wir nächste Woche daheim dann den Meistertitel fixieren können."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

