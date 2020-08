9:0! Pattigham/Pramet deklassiert Geboltskirchen

Details Sonntag, 30. August 2020 23:45

Der USV Pattigham/Pramet kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Gastgeber wussten zu überraschen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Gleich zu Beginn wurde klar, wer die spielbestimmende Mannschaft an diesem Tag sein würde. Ein Doppelpack brachte Pattigham/Pramet in eine komfortable Position: Oliver Danninger war gleich zweimal zur Stelle (7./24.). Jan Kiesenhofer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 34. Spielminute. Die Überlegenheit der Hausherren spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Nach der Pause machten die Heimischen genauso weiter wie in der ersten Hälfte. Das 4:0 für den USV Pattigham/Pramet stellte Kiesenhofer sicher. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der Gastgeber baute die Führung weiter aus, indem Valon Gashi zwei Treffer nachlegte (51./55.). Mit einem weiteren Doppelpack von Michael Scherzer (63./81.) und dem Treffer von Okan Toraman (75.) zeigte der USV weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Mit dem Schlusspfiff hatte die Union Geboltskirchen das Martyrium überstanden und war mit 0:9 geschlagen.

Auch in dieser Saison will der USV Pattigham/Pramet oben mitreden und damit an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anschließen. Mit sieben Punkten auf der Habenseite steht Pattigham/Pramet derzeit auf dem zweiten Rang.

Die Union Geboltskirchen bleibt weiter im Mittelfeld der Tabelle und steht bei vier Punkten.

2. Klasse West: USV Pattigham/Pramet – Union Geboltskirchen, 9:0 (3:0)

7 1:0 Oliver Danninger

24 2:0 Oliver Danninger

34 3:0 Jan Kiesenhofer

46 4:0 Jan Kiesenhofer

51 5:0 Valon Gashi

55 6:0 Valon Gashi

63 7:0 Michael Scherzer

75 8:0 Okan Toraman

81 9:0 Michael Scherzer

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?