Aspach/Wildenau vergibt 2:0-Führung gegen Ligaprimus Waldzell

Details Montag, 07. September 2020 14:05

Im Spiel der Union Aspach-Wildenau gegen den SV Waldzell gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 2:3 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für Waldzell, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Dann legten die Hausherren aber richtig los. Für das 1:0 und 2:0 war Sebastian Baier verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (19./45.). Mit der Führung für Aspach/Wildenau ging es in die Halbzeitpause.

Partie gedreht

Florian Schwendmaier witterte nach dem Seitenwechsel seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für den SV Waldzell ein (67.). Dem Tabellenprimus gelang mithilfe von Aspach-Wildenau der Ausgleich, als Sebastian Naderlinger das Leder in das eigene Tor lenkte (69.). Die Union Aspach-Wildenau kam nicht mehr ins Spiel zurück, Stefan Weinberger brachte Waldzell sogar in Führung (74.). Aspach/Wildenau hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Aspach/Wild. bei. Mit vier Zählern aus vier Spielen steht die Union Aspach-Wildenau momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Der SV Waldzell will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen, was im Moment perfekt klappt.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – SV Waldzell, 2:3 (2:0)

19 1:0 Sebastian Baier

45 2:0 Sebastian Baier

67 2:1 Florian Schwendmaier

69 2:2 Eigentor durch Sebastian Naderlinger

74 2:3 Stefan Weinberger

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?