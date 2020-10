Riegerting gegen Schildorn weiter auf Aufstiegskurs

Details Montag, 26. Oktober 2020 11:40

Der SV Schildorn konnte dem UFC Riegerting nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Riegerting setzte sich standesgemäß gegen Schildorn durch und behauptet somit den Platz in der Aufstiegszone.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Andreas Augustin stellte die Weichen für den UFC Riegerting auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 zur Stelle war. Christopher Kaser erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (24.). In der 32. Minute legte der UFC Riegerting zum 3:0 nach. Schlussendlich hatte Riegerting die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach der fulminanten ersten Hälfte ließen es die Gastgeber im zweiten Durchgang schließlich etwas ruhiger angehen. Hauptziel war es, Fehler zu vermeiden und den Sieg in trockene Tücher zu bringen. Schildorn war zwar bemüht, konnte dem starken Defensivverbund der Hausherren aber nur wenig entgegensetzten. So beendete der Unparteiische nach 90 Minuten das Spiel, das schon in der ersetn Hälfte entschieden wurde.

Der UFC Riegerting stabilisierte mit den drei Punkten die gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des UFC Riegerting. In den letzten fünf Partien rief Riegerting konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Schildorn den zehnten Platz in der Tabelle ein. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 14 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SV Schildorn momentan auf dem Konto. Schildorn baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse West: UFC Riegerting – SV Schildorn, 3:0 (3:0)

14 Andreas Augustin 1:0

24 Christopher Kaser 2:0

32 Lukas Obermueller 3:0