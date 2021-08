Später Doppelschlag von Baier trifft Polling hart - Aspach/Wildenau gewinnt

Details Sonntag, 22. August 2021 14:29

Die Union Polling hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:2-Niederlage gegen die Union Aspach-Wildenau lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. 300 Zuseher in der Ford Destinger-Arena in Wildenau sahen zwei späte spielentscheidende Tore von Sebastian Baier.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Philipp Badegruber brachte Polling nach 26 Minuten die 1:0-Führung. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen und so ging es in die Pause.



Baier macht's möglich



Für die Union Polling nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Sebastian Baier drehte den Spielstand mit einem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten (83./88.) und sicherte Aspach/Wildenau somit einen Last-Minute-Sieg. In der Endabrechnung ergaben sich in der vergangenen Saison neun Punkte und damit der zwölfte Platz für die Union Aspach-Wildenau. Für den Gastgeber steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Aspach/Wildenau machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sieben wieder.

Die Union Polling steht hingegen nach zwei Spielen punktelos auf Platz 13.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – Union Polling, 2:1 (0:1)

26 Philipp Badegruber 0:1

83 Sebastian Baier 1:1

88 Sebastian Baier 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!