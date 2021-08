Schwendmaier schießt Waldzell zum ersten Saisonsieg - St. Johann/Walde mit erster Niederlage

Details Montag, 23. August 2021 10:16

Der SV Waldzell entschied das Match gegen die Union St. Johann/Walde mit 1:0 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Florian Schwendmaier erzielte vor 250 Zusehern am Sportplatz Waldzell den Siegestreffer für sein Team.

Nach einer recht ereignislosen ersten Hälfte zwischen SV Waldzell und Union St. Johann/Walde, bei der beiden Mannschaften nicht viel gelang, ging es torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.



Tor für ersten Saisonsieg



Nach der Halbzeitpause fiel zumindest ein Tor: Für den Führungstreffer von SV Waldzell zeichnete Florian Schwendmaier verantwortlich (52.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und St. Johann/Walde aus. Ein wichtiges Tor für den ersten Saisonsieg der Heimmannschaft aus Waldzell.





Der SV Waldzell will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. SV Waldzell machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz.

St. Johann/Walde hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne.

2. Klasse West: SV Waldzell – Union St. Johann am Walde, 1:0 (0:0)

52 Florian Schwendmaier 1:0

