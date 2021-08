Ein Tor macht den Unterschied - Zell am Pettenfirst schlägt Kohlgrube/Wolfsegg 3:2

Details Samstag, 14. August 2021 19:27

Ein intensives und torreiches Spiel lieferten der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg und der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst zum Saisonauftakt, das 2:3 endete. 180 Zuseher durften im Pappel-Stadion in Kohlgrube/Wolfsegg bei 5 Toren dabeisein. Auch Bengalen waren mit im Spiel.

Im wahrsten Wortsinn hitzig ging es los: Nachdem das Spiel angepfiffen wurde, zündete der Fanklub von Kohlgrube/Wolfsegg Bengalen an und sorgte damit für eine kurze Spielunterbrechung. Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Philip Wenninger brachte sein Team SV Grün-Weiß Pettenfirst in der 25. Minute mit einem traumhaften Lupfer in das lange Eck nach vorn. Sein Teamkollege Florian Eckl schoss den Ball zum 2:0 zugunsten des SV Zell/Pettenfirst über die Linie nur 5 Minuten später (30.). Die Hintermannschaft des ATSV Kohlgrube/W. ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.



Doppelpack mit Empfehlung



Gleich nach der Pause überwand Eckl den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Zell am Pettenfirst und wieder gelang es ihm mit einem herrlichen Lupfer (48.). Eine starke Leistung zeigte auf der anderen Seite Florian Ratzberger, der sich mit einem Doppelpack für Kohlgrube/W. beim Trainer empfahl (64./74.). In der 79. Minute gelang Kohlgrube noch ein Freistoß, der jedoch das Tor knapp verfehlte. Gegen Spielende heizten ein paar Fans von Kohlgrube noch ein bisschen ein, nämlich mit Bengalen. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der Gastgeber nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

2. Klasse West: ATSV Kohlgrube/Wolfsegg – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 2:3 (0:2)

25 Philip Wenninger 0:1

30 Florian Eckl 0:2

48 Florian Eckl 0:3

64 Florian Ratzberger 1:3

74 Florian Ratzberger 2:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!