Knackpunkt zweite Halbzeit - 4:1-Heimsieg für Bruckmühl gegen Mettmach

Details Montag, 30. August 2021 13:12

Der UFC Mettmach hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen die Union Bruckmühl. Aus einem 1:1-Pausenstand wurde schließlich ein 1:4. 90 Zuseher auf dem Sportplatz TSV Tomasroith waren anwesend.

Manuel Stieglbauer brachte sein Team UFC Mettmach in der siebten Minute nach vorn. Die Union Bruckmühl zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und antwortete nur zwei Minuten später mit dem Ausgleichstreffer von David Obermair darauf (9.). In der 25. Minute sah Tobias Wageneder für eine Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.



Aus 1:1 wird 4:1



Doch das Toreschießen in dieser Partie war noch nicht zu Ende: Martin Bachmayr stellte die Weichen für die Union Bruckmühl auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Obermair bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (66.). Vier Minuten später machte schließlich Thomas Desch mit seinem Treffer zum 4:1 alles klar. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee Gerald Winkler gewann der Spitzenreiter aus Bruckmühl klar und souverän gegen Mettmach.





Die errungenen drei Zähler gingen für die Union Bruckmühl einher mit der Übernahme der Tabellenführung, neun Punkte aus drei Spielen und ein Torverhältnis von 12:3 können sich sehen lassen.

Der UFC Mettmach bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel auf Rang elf mit nur einem Zähler und einem 3:9-Torverhältnis.

2. Klasse West: Union Bruckmühl – UFC Mettmach, 4:1 (1:1)

7 Manuel Stieglbauer 0:1

9 David Obermair 1:1

54 Martin Bachmayr 2:1

66 David Obermair 3:1

70 Thomas Desch 4:1

