Zell/Pettenfirst siegt gegen Polling dank Last Minute-Eigentor

Details Montag, 30. August 2021 19:41

Die Union Polling setzte sich in den bislang absolvierten Saisonspielen nicht durch und kassierte mit dem 0:1 gegen den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst die dritte Niederlage in Folge. 60 Zuseher im Launerbergstadion Polling verfolgten diese Begegnung, in der Polling durch ein spätes Eigentor verlor.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Nach der Halbzeitpause kassierte George Nedelcu die Gelb-Rote Karte für ein Foulspiel. Das erste Tor ließ bis in die Schlussphase auf sich warten. Besonders unglücklich über diesen Treffer dürfte Alexander Schmid gewesen sein, der per Selbsttor zum 1:0 für den SV Zell/Pettenfirst traf (87.). Am Ende verbuchte SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst gegen Polling die maximale Punkteausbeute und fuhr mit drei Punkten wieder heim.





Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte aus Polling hin: Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche, aktuell steht man punktelos da.

Durch die drei Punkte gegen die Union Polling verbesserte sich der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst auf Platz sechs. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SV Zell/Pettenfirst.

2. Klasse West: Union Polling – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 0:1 (0:0)

87 Eigentor durch Alexander Schmid 0:1

