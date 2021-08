Pattigham/Pramet lässt nichts anbrennen - Solider 2:0-Heimsieg gegen Aspach-Wildenau

Details Montag, 30. August 2021 12:02

Nichts zu holen gab es für die Union Aspach-Wildenau beim USV Pattigham/Pramet: Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 2:0. 80 Zuseher waren in der Baunti-Arena Pattigham mit dabei.

Der Anpfiff durch Schiedsrichter Ezekiel Ozabor war allen noch fast in den Ohren, als bereits der Ball den Weg in das Tor fand: Gleich zu Spielbeginn traf Jakob Strobl für USV Pattigham/Pramet zur frühen Führung (4.). Union Aspach-Wildenau glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. In der 26. Spielminute konnte sich Aspach-Wildenau-Torhüter Sebastian Naderlinger bereits zum dritten Mal mit einer Rettung auszeichnen, als er erneut einen Angriff von USV Pattigham/Pramet erfolgreich abwehren konnte. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für USV Pattigham/Pramet in die Kabinen.



Hart umkämpft



Schockmoment in der 51. Minute, als es einen Zusammenstoß zweier Spieler gab. Beide Spieler lagen danach minutenlang auf dem Boden, es folgte eine lange Spielunterbrechung. Doch glücklicherweise konnte die Partie weitergehen. In Halbzeit zwei gab es vor allem zahlreiche Chancen: In der 63. Minute zum Beispiel schoss Tobias Knoglinger für das Heimteam nur wenige Zentimeter beim gegnerischen Tor vorbei. Kurz vor Ultimo war noch Michael Scherzer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des USV Pattigham/Pramet zum 2:0-Stand per Strafstoß verantwortlich (81.). Vor Spielende gab es für das Heimteam noch einen Eckball, welcher allerdings nichts einbrachte. Doch dies sollte nicht die letzte Aktion sein: Kurz darauf hatten die Gastgeber noch einen Torschuss, der aber ebenfalls knapp am Tor vorbeisegelte. Am Schluss gewann USV Pattigham/Pramet gegen Union Aspach-Wildenau Als Bilanz dieses Spiels lässt sich feststellen: Eine hart umkämpfte Partie, welche mit USV Pattigham/Pramet allerdings einen verdienten Sieger fand.





Der geringen Aussagekraft der aktuellen Tabelle zum Trotz steht USV Pattigham/Pramet nach diesem Erfolg auf Platz drei. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des USV Pattigham/Pramet, außerdem ein Torverhältnis von 8:4.

Durch diese Niederlage fällt die Union Aspach-Wildenau in der Tabelle auf Platz neun zurück. In dieser Saison sammelte Aspach/Wildenau bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

2. Klasse West: USV Pattigham/Pramet – Union Aspach-Wildenau, 2:0 (1:0)

4 Jakob Strobl 1:0

81 Michael Scherzer 2:0

