St. Johann/Walde bringt Bruckmühl herbe 0:3-Pleite bei

Die Union Bruckmühl steckte gegen die Union St. Johann am Walde eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Das Spiel fand am Sonntag vor 100 Zusehern auf dem Sportplatz Thomasroith statt.

Für den Führungstreffer von Union St. Johann/Walde zeichnete Oliver Friedl verantwortlich (22.). Union Bruckmühl glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Referee Iljmen Kuljici beide Teams mit der knappen 1:0-Führung für Union St. Johann/Walde in die Kabinen. In der 48. Minute erhöhte Tobias Feichtenschlager per Elfmeter auf 2:0 für die Union St. Johann am Walde. Michael Haslinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den Gast (68.). Am Ende hieß es für St. Johann/Walde: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen gelungenen Auswärtserfolg bei der Union Bruckmühl.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt Bruckmühl den fünften Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Gastgebers.

St. Johann/W. holte auswärts bisher nur vier Zähler. Trotz des Sieges bleibt die Union St. Johann am Walde auf Platz neun. Drei Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Johann/Walde bei.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist die Union Bruckmühl zum ATSV Kohlgrube/Wolfsegg, zwei Tage später begrüßt St. Johann/W. die Union Polling auf heimischer Anlage.

2. Klasse West: Union Bruckmühl – Union St. Johann am Walde, 0:3 (0:1)

22 Oliver Friedl 0:1

48 Tobias Feichtenschlager 0:2

68 Michael Haslinger 0:3

