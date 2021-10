Erfolgsserie von Ampflwang hält weiter an - 2:1-Sieg bei Aspach-Wildenau

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:36

Mit einem 2:1-Erfolg gegen Union Aspach-Wildenau fuhr ASKÖ Raika Ampflwang am Sonntag wieder heim. 97 Zuseher waren in der Ford Destinger-Arena Wildenau anwesend.

Für das erste Tor sorgte Felix Kienast. In der neunten Minute traf der Spieler für die Gäste aus Ampflwang ins Schwarze. Bevor es in die Pause ging, hatte Valentin Kienast noch das 2:0 für ASKÖ Raika Ampflwang parat (41.). Mit einer 2:0-Führung der Gäste ging es für beide Teams in die Kabinen zur Halbzeitpause. In der 85. Minute erzielte noch Peter Ürmös den Anschlusstreffer für die Hausherren zum 1:2. Zum Schlusspfiff durch Referee Karl Waldl feierte die ASKÖ Raika Ampflwang einen dreifachen Punktgewinn gegen den Gastgeber.

Für Aspach/Wild. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegt die Union Aspach-Wildenau weiterhin den zehnten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte die Union Aspach-Wildenau bisher drei Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die Lage von Aspach/Wildenau bleibt angespannt. Gegen die ASKÖ Ampflwang musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Ampflwang nimmt mit 19 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. Mit 23 geschossenen Toren gehört die ASKÖ Raika Ampflwang offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse West. Die Saisonbilanz der ASKÖ Ampflwang sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte Ampflwang lediglich eine Niederlage ein. Die ASKÖ Raika Ampflwang befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Aspach/Wild. stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei der Union Treubach/Roßbach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt die ASKÖ Ampflwang den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst.

2. Klasse West: Union Aspach-Wildenau – ASKÖ Raika Ampflwang, 1:2 (0:2)

9 Felix Kienast 0:1

41 Valentin Kienast 0:2

85 Peter Uermoes 1:2

