Bruckmühl wird der Favoritenrolle gerecht - 2:0-Sieg bei Kohlgrube/Wolfsegg

Details Samstag, 16. Oktober 2021 13:45

Einen 2:0-Auswärtssieg konnte Union Bruckmühl bei ATSV Kohlgrube/Wolfsegg in der zehnten Runde der 2. Klasse West mitnehmen. 450 Zuschauer waren am Freitagabend im Josef Pappel-Stadion vor Ort.

Thomas Jedinger netzte schon früh ein: Kaum war das Spiel ATSV Kohlgrube/Wolfsegg gegen Union Bruckmühl angepfiffen, lag der Gast aus Bruckmühl bereits in Front. Als Referee Amil Mehmedovski zur Halbzeitpaus abpfiff, nahm Union Bruckmühl eine knappe 1:0-Führung mit in die Kabine.



Deckel zu in der Nachspielzeit



Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte ereigneten sich keine nennenswerten Spielszenen oder Torchancen. Union Bruckmühl baute die Führung in der Nachspielzeit auf 2:0 aus ihrer Sicht aus, als Martin Bachmayr in der 100. Minute traf. Für die Gäste aus Bruckmühl also wichtige drei gewonnene Punkte um weiterhin in der oberen Tabellenregion mitspielen zu können.



ATSV Kohlgrube/Wolfsegg steht aktuell mit einem 15:17-Torverhältnis und elf Punkten auf dem achten Tabellenrang der 2. Klasse West. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. Gegen die Union Bruckmühl kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Sieg über ATSV Kohlgrube/Wolfsegg, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Union Bruckmühl von Höherem träumen: Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz und man steht mit einem 20:13-Torverhältnis und 18 Punkten auf dem fünften Platz. Zuletzt lief es erfreulich für die Union Bruckmühl, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Sonntag reist der ATSV Kohlgrube/Wolfsegg zur Union Polling, zeitgleich empfängt Union Bruckmühl den UFC Riegerting.

2. Klasse West: ATSV Kohlgrube/Wolfsegg – Union Bruckmühl, 0:2 (0:1)

4 Thomas Jedinger 0:1

100 Martin Bachmayr 0:2

