USV Pattigham/Pramet auf Aufstiegskurs

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:28

Nach der Auswärtspartie gegen USV Pattigham/Pramet stand St. Johann/Walde mit leeren Händen da. Der USV TOPFenster Pattigham/Pramet siegte mit 2:0. Auf dem Papier ging USV Pattigham/Pramet als Favorit ins Spiel gegen St. Johann/W. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Valon Gashi brach für den USV TOPFenster Pattigham/Pramet den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Oliver Danninger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Heimmannschaft her (88.). Letzten Endes ging USV Pattigham/Pramet im Duell mit der Union St. Johann am Walde als Sieger hervor.

Der USV TOPFenster Pattigham/Pramet nimmt mit 21 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz ein. 27 Tore – mehr Treffer als USV Pattigham/Pramet erzielte kein anderes Team der 2. Klasse West. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV TOPFenster Pattigham/Pramet.

St. Johann/Walde holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast führt mit 13 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat St. Johann/W. momentan auf dem Konto. Die Union St. Johann am Walde baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kommende Woche tritt USV Pattigham/Pramet beim ATSV Kohlgrube/Wolfsegg an (Sonntag, 14:30 Uhr), parallel genießt St. Johann/Walde Heimrecht gegen die Union Aspach-Wildenau.

2. Klasse West: USV TOPFenster Pattigham/Pramet – Union St. Johann am Walde, 2:0 (0:0)

69 Valon Gashi 1:0

88 Oliver Danninger 2:0

