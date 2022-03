USV Pattigham/Pramet seit fünf Spielen ohne Pleite – Krise von Polling geht weiter

Details Sonntag, 20. März 2022 21:32

USV TOPFenster Pattigham/Pramet kam am Sonntag vor 67 Zuschauern zu einem 2:0-Erfolg gegen Union Polling.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Valon Gashi stellte die Weichen für den USV TOPFenster Pattigham/Pramet auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der 64. Minute brachte Okan Toraman das Netz für das Heimteam erneut zum Zappeln. Am Schluss schlug USV Pattigham/Pramet Polling mit 2:0 und verbesserte sich auf den dritten Tabellenrang der 2. Klasse West.

Polling mit schwacher Offensive

Der Zu-null-Sieg lässt dem USV TOPFenster Pattigham/Pramet passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensivabteilung von USV Pattigham/Pramet funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 31-mal zu. Die Saison des USV TOPFenster Pattigham/Pramet verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat USV Pattigham/Pramet nun schon neun Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz der Union Polling derzeit nicht. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 38 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Mit 28 Punkten auf der Habenseite herrscht beim USV TOPFenster Pattigham/Pramet eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Polling nach neun Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Sonntag reist USV Pattigham/Pramet zum UFC Riegerting, zeitgleich empfängt die Union Polling die Union Aspach-Wildenau.

2. Klasse West: USV TOPFenster Pattigham/Pramet – Union Polling, 2:0 (0:0)

64 Okan Toraman 2:0

55 Valon Gashi 1:0