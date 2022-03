1:1-Remis zwischen Ampflwang und Riegerting

Details Sonntag, 20. März 2022 21:40

Am Sonntag trennten sich die ASKÖ Raika Ampflwang und der UFC Riegerting mit 1:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Riegerting gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der UFC Riegerting der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der zweiten Spielhälfte konnte Almir Mujanic das 1:0 für den Gastgeber erzielen. In der 75. Minute gelang Andreas Augustin der Ausgleichstreffer zum 1:1. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die ASKÖ Ampflwang und Riegerting schließlich mit einem 1:1-Remis.

Ampflwang rutscht ab

ASKÖ Ampflwang bekleidet mit 26 Zählern Tabellenposition nun Platz vier, rutschte also von Platz drei ab. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der ASKÖ Raika Ampflwang. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Sicherlich ist das Ergebnis für den UFC Riegerting nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv sticht Riegerting in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 32 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur zweimal gab sich der UFC Riegerting bisher geschlagen. Die letzten Resultate von Riegerting konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Sonntag reist ASKÖ Ampflwang zur Union Treubach/Roßbach, zeitgleich empfängt der UFC Riegerting den USV TOPFenster Pattigham/Pramet.