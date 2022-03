Riegerting entscheidet Topduell gegen Pattigham/Pramet mit 3:0 für sich

Details Montag, 28. März 2022 19:35

Mit einem 3:0 Sieg gegen USV TOPFenster Pattigham/Pramet konnte sich UFC Riegerting in der Tabelle nun mit einem 6-Punkte Vorsprung deutlich absetzen.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den UFC Riegerting und USV TOPFenster Pattigham/Pramet ohne Torerfolg in die Kabinen. Doch kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte entschied sich dieses Spiel dann innerhalb weniger Minuten: Dominik Piereder brachte die Gastgeber aus Riegerting in der 54. Minute in Front. Für das 2:0 des UFC Riegerting zeichnete Christopher Kaser verantwortlich (57.). Riegerting baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Matteo Pillinger in der 93. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der UFC Riegerting den USV TOPFenster Pattigham/Pramet 3:0.

Riegerting solider Tabellenzweiter

Mit 35 geschossenen Toren gehört UFC Riegerting offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse West. Die bisherige Spielzeit des UFC Riegerting ist weiter von Erfolg gekrönt. Riegerting verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate des UFC Riegerting konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die gute Bilanz von USV TOPFenster Pattigham/Pramet hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV TOPFenster Pattigham/Pramet bisher neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

UFC Riegerting setzte sich mit diesem Sieg von USV Pattigham/Pramet ab und belegt nun mit 34 Punkten den zweiten Rang, während der USV TOPFenster Pattigham/Pramet weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am Sonntag muss der UFC Riegerting bei der Union Treubach/Roßbach ran, zeitgleich wird USV TOPFenster Pattigham/Pramet von der Union Aspach-Wildenau in Empfang genommen.

2. Klasse West: UFC Riegerting – USV TOPFenster Pattigham/Pramet, 3:0 (0:0)

93 Matteo Pillinger 3:0

57 Christopher Kaser 2:0

54 Dominik Piereder 1:0