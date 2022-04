3:3! Torreiches Kellerderby in Polling

Details Sonntag, 10. April 2022 18:31

In der 17. Runde der 2. Klasse West empfing die Union Polling den UFC Mettmach zum Kellerderby zwischen dem Schlusslicht und dem Vorletzten der Tabelle. Obwohl zwei Nachzügler die Klingen kreuzten, gingen die Gäste nach zwei Siegen in den beiden bisherigen Rückrundenspielen als Favorit ins Match. Nach einer 3:1-Führung sahen die Mettmacher auch schon wie die Sieger aus und hatten den ersten Auswärtssieg seit 18. August 2019 (!) vor Augen, am Ende musste sich die Steinhofer-Elf aber mit einem 3:3-Remis begnügen. Die Mannen von Neo-Coach Ivan Dimitrov fühlten sich als moralischer Sieger. Zum einen hatte die Union mit einer hartnäckigen Niederlagenserie zu kämpfen, und zum anderen gingen die sieben bisherigen Pollinger Heimspiele allesamt verloren.

Hintermaier gleicht Mettmacher Führung aus

Mit zwei Siegen im Gepäck reisten die Gäste überaus selbstbewusst an, die Mettmacher waren jedoch gewarnt, zumal Pollings bislang einziger Saisonsieg aus dem Hinspiel resultierte. Im Launerbergstadion hatten beide Mannschaften nicht nur mit dem Gegner, sondern auch mit dem tiefen Boden zu kämpfen, somit bekamen die Zuschauer keinen fußballerischen Leckerbissen serviert. Nach 25 Minuten hatten die Gäste mit ihrer ersten Chance die Nase vorne, als Stefan Krautgartner einen Gegenstoß erfolgreich abschloss. Die Steinhofer-Elf versuchte fortan, das Ergebnis zu verwalten, die Union hingegen fand zusehends besser ins Spiel. Kurz vor der Pause durften auch die heimischen Fans jubeln. Markus Hintermaier setzte sich energisch durch, umkurvte Mettmach-Keeper Alexander Reiter und fixierte den 1:1-Halbzeitstand.

Gäste geben 3:1-Führung aus der Hand

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Parzer entwickelte sich ein ausgeglichenes, offenes Spiel. Die erste Einschussgelegenheit in Durchgang zwei fanden die Heimischen vor, alleine vor dem UFC-Gehäuse verstolperte Michael Oertl jedoch eine Top-Chance. Nach 65 Minuten machten es die Mettmacher besser, als abermals Krautgartner eine Fehlerkette in der Pollinger Hintermannschaft zu nutzen wusste und auf 1:2 stellte. Zehn Minuten später sorgte der "Man of the Match" für die vermeintliche Entscheidung, war es wieder Krautgartner, der für die Steinhofer-Elf die Weichen scheinbar auf Sieg stellte. Doch das Schlusslicht steckte nicht auf, bewies tolle Moral und war in Minute 85 wieder im Spiel, als Philipp Badegruber nach einem Gestochere der Anschlusstreffer gelang. Die Gäste versuchten, die Führung ins Ziel zu bringen, in der Nachspielzeit brandete im Stadion aber noch einmal Jubel auf. Hintermaier war es, der eine Flanke von Christian Weibold einnickte und mit dem Tor zum 3:3-Endstand der Dimitrov-Elf den ersten Punkt auf heimischem Boden bescherte.

Jürgen Daxberger, Sportlicher Leiter Union Polling:

"Aufgrund der späten Tore war der Punktgewinn etwas glücklich, wir waren in den gesamten 90 Minuten aber keineswegs die schlechtere Mannschaft, sodass das Unentschieden durchaus in Ordnung geht. Unser Team hat tolle Moral bewiesen, war das Remis bzw. Ende der Niederlagenserie ungemein wichtig für den Kopf. Der Verein hat sich im Winter neu aufgestellt und strebt eine zielstrebige, langfristige Arbeit an. Auch wenn wir in absehbarer Zeit keine Bäume ausreißen werden, wollen wir im Fühjahr den einen oder anderen Punkt einfahren".