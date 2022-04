Zell/Pettenfirst holt sich Watsche ab - 0:4 bei Pattigham/Pramet

Details Montag, 11. April 2022 19:35

Der SV Zell/Pettenfirst blieb gegen USV Pattigham/Pramet chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des USV TOPFenster Pattigham/Pramet. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war 3:0 für die Gastgeber ausgegangen.

Ein Doppelpack brachte USV Pattigham/Pramet in eine komfortable Position: Valon Gashi war gleich zweimal zur Stelle (24./30.). Der Treffer von Oliver Danninger ließ nach 38 Minuten die 65 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung des USV TOPFenster Pattigham/Pramet. Der dominante Vortrag von USV Pattigham/Pramet im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Durch ein Eigentor von David Wenninger verbesserte der USV TOPFenster Pattigham/Pramet den Spielstand auf 4:0 für sich (69.). Letztlich kam USV Pattigham/Pramet gegen Zell am Pett. zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Ausgangslage unverändert

Mit dem Zu-null-Sieg festigte der USV TOPFenster Pattigham/Pramet die Position im oberen Tabellendrittel. Die bisherige Spielzeit von USV Pattigham/Pramet ist weiter von Erfolg gekrönt. Der USV TOPFenster Pattigham/Pramet verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Nach der klaren Pleite gegen USV Pattigham/Pramet steht der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 42 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SV Zell/Pettenfirst in dieser Saison. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

Der Motor von Zell am Pett. stottert gegenwärtig – seit acht Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen beim USV TOPFenster Pattigham/Pramet, wo man insgesamt 31 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz belegt.

Für das nächste Spiel reist USV Pattigham/Pramet am 18.04.2022 zum UFC Mettmach, am selben Tag empfängt der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst die Union Aspach-Wildenau.

2. Klasse West: USV TOPFenster Pattigham/Pramet – SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst, 4:0 (3:0)

69 Eigentor durch David Wenninger 4:0

38 Oliver Danninger 3:0

30 Valon Gashi 2:0

24 Valon Gashi 1:0