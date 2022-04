Abwärtstrend bei Treubach/Roßbach - 1:3 gegen St. Johann/Walde

Details Montag, 18. April 2022 13:09

Gegen die Union St. Johann am Walde holte sich die Union Treubach/Roßbach eine 1:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union St. Johann am Walde heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: St. Johann/Walde hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Für das erste Tor sorgte Michael Haslinger. In der neunten Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Union St. Johann/Walde. Jakub Dusek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Union Treubach/Roßbach ein (56.). Dass die Union St. Johann am Walde in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marcel Matejka, der in der 83. Minute zur Stelle war. Eine Minute später sah Alexander Bruckbauer für ein Foul von Schiedsrichter Alois Tiefenthaler die Gelb-Rote Karte. Mit dem 3:1 sicherte Haslinger der Union St. Johann/Walde nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (86.). Am Ende verbuchte Union St. Johann/W. gegen Union Treubach/Roßb. die maximale Punkteausbeute.

Leichte Bewegung in der Tabelle

Die Union Treubach/Roßbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Treubach/Roßbach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die Union St. Johann am Walde gerät man immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich Treubach/Roßbach schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher das Heimteam aktuell nur Position elf bekleidet.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Union St. Johann/Walde nun auf dem sechsten Platz steht. Sieben Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist die Union Treubach/Roßbach zum ATSV Kohlgrube/Wolfsegg, zeitgleich empfängt die Union St. Johann am Walde die Union Reichersberg.

2. Klasse West: Union Treubach/Roßbach – Union St. Johann am Walde, 1:3 (0:1)

86 Michael Haslinger 1:3

83 Marcel Matejka 1:2

56 Jakub Dusek 1:1

9 Michael Haslinger 0:1