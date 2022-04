Zell/Pettenfirst stoppt Talfahrt mit 3:0 gegen Aspach-Wildenau

Details Montag, 18. April 2022 13:14

Die Union Aspach-Wildenau steckte gegen den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der SV Zell/Pettenfirst den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg des Gastgebers bei Aspach/Wildenau geendet.

Robert Wiesinger trug sich in der achten Spielminute in die Torschützenliste ein. SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für den SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst durch ein Eigentor von Peter Ürmös bei Union Aspach-Wildenau in der 19. Minute. Noch vor der Halbzeit legte Wiesinger seinen zweiten Treffer nach (40.), dieses Mal per Elfmeter. Letztlich bekam die Union Aspach-Wildenau auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Zell am Pettenfirst springt um zwei Plätze

Der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Erfolg rückte Zell am Pettenfirst auf die neunte Position der 2. Klasse West vor. Nach acht sieglosen Spielen ist der SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst wieder in der Erfolgsspur.

Durch die Niederlage rutschte Union Aspach-Wildenau auf den zehnten Tabellenplatz ab. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst zum UFC Riegerting, zeitgleich empfängt Union Aspach-Wildenau den UFC Mettmach.

2. Klasse West: SV Grün-Weiß Zell am Pettenfirst – Union Aspach-Wildenau, 3:0 (3:0)

40 Robert Wiesinger 3:0

19 Eigentor durch Peter Uermoes 2:0

8 Robert Wiesinger 1:0