Gelungene Revanche! ASKÖ Ampflwang feiert Derbysieg

Am 18. Spieltag der 2. Klasse West stand die Begegnung zwischen der ASKÖ Raika Ampflwang und dem ATSV Kohlgrube/Wolfsegg auf dem Programm. In diesem Derby trafen der Tabellenvierte und der Sechstplatzierte aufeinander. Nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel drehte die seit 31. Oktober 2021 ungeschlagene Eizinger-Elf am Ostermontag den Spieß um, behielt mit 2:0 die Oberhand und kletterte nach dem zweiten "Dreier" binnen Wochenfrist in der Tabelle auf den dritten Rang. Der ATSV hingegen befindert sich nach der achten Saisonniederlage weiterhin im Niemandsland.

Mörigsbauer bringt Favoriten in Front

Über 200 Besucher bekamen im Wenzel Schmidt Stadion ein über weite Strecken zerfahrenes Spiel zu sehen. Hüben wie drüben wurden zwar die Ärmel hochgekrempelt und beherzt gekämpft, die Akteure agierten aber hektisch und hatten zudem mit dem holprigen Geläuf Probleme. Das Derby war von der ersten Minute an spannend, einen spielerischen Leckerbissen bekamen die Zuschauer aber keinen serviert. Nachdem ASKÖ-Schlussmann Laszlo Orgovan einen gefährlich abgelenkten Distanzschuss unschädlich gemacht hatte, durften die heimischen Fans nach einer halben Stunde zum ersten Mal an diesem Tag jubeln. Einen langen Ball verlängerte Nermin Jahic mit der Brust und Oliver Mörigsbauer versenkte die Kugel zum 1:0-Pausenstand im kurzen Eck.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Auch nach Wiederbeginn warteten die Fans beider Teams vergeblich auf Highlights. Das Derby war heiß umkämpft und blieb bis zum Schluss spannend, eine feine Klinge war zumeist aber nicht zu sehen. Die Eizinger-Elf hatte das Geschehen weitgehend unter Kontrolle, agierte aber auch in Durchgang zwei nicht zwingend. Die Gäste waren bemüht, den Rückstand wettzumachen, Torgefahr konnte der ATSV aber lediglich durch Standards erzeugen. Erst in der Nachspielzeit machte der Favorit den Deckel drauf, als Gergö Timar im Strafraum einen Gegenspieler vernaschte und das Spielgerät zum 2:0-Endstand im kurzen Eck unterbrachte.

Franz Josef Eizinger, Trainer ASKÖ Ampflwang:

"Spielerisch konnten wir nicht glänzen, aber die Mannschaft hat toll gekämpft, zudem passt auch das Ergebnis. Auch wenn das Niveau im gesamten Spiel mäßig war, ist ein Derbysieg immer schön. Auch in der Tabelle sieht es gut aus, wir sind jetzt Dritter und wollen die Top-Teams ein wenig ärgern".