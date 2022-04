SV Waldzell knackt harte Nuss und feiert neunten Sieg in Serie

Details Montag, 25. April 2022 17:01

In der 19. Runde der 2. Klasse West trafen in der Begegnung zwischen dem USV TopFenster Pattigham/Pramet und dem SV Waldzell der Viertplatzierte und der Tabellenführer aufeinander. Während die Hausherren den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren wollten, war die Hauser-Elf bestrebt, den Platz an der Sonne zu festigen. Nach einem 6:1-Kantersieg im Hinspiel setzten sich die Waldzeller auch am Sonntagnachmittag mit 3:1 durch und führen nach dem neunten "Dreier" in Sere weiterhin die Tabelle an. Für die Mannen von Coach Michael Hintenaus hingegen ist nach der fünften Saisonniederlage der Aufstiegszug vermutlich abgefahren.

Tabellenführer vergibt nach Blitzstart zahlreiche Chancen

Vor rund 300 Besuchern erwischte der Ligaprimus einen Sahnetag, lieferte vor allem in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Performance ab und ging praktisch mit einer Führung ins Match. Nur drei Minuten waren gespielt, als Stefan Birglechner aus rund 25 Metern abzog und den Ball ins lange Eck knallte. Mit der Führung im Rücken blieben die Gäste am Drücker, starteten immer wieder vielversprechende Angriffe und kreierten zahlreiche Chancen. Bei deren Verwertung haperte es jedoch. So konnten Florian Schwendmaier, Birglechner und Erhart tolle Einschussgelegenheiten nicht nutzen. Zudem konnte der glänzende USV-Schlussmann Harun Cinar bei einem Freistoß von Stefan Weinberger das Leder gerade noch über die Latte drehen. Aufgrund der mangelnden Chancvenverwertung des Tabellenführers blieb es bis zur Pause beim 0:1.

Hausherren gleichen per Elfmeter aus - Hauser-Elf antwortet sofort

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Koidl hatte der SVW Spiel und Gegner zumeist im Griff, das Team von Trainer Daniel Hauser konnte aber auch in Durchgang zwei Chancen nicht nutzen. Zudem trafen Erhart und Fabian Schwendmaier nur die Stange. In Minute 70 wurde der Ligaprimus für die Nachlässigkeiten vor dem gegnerischen Gehäuse bestraft. Im Zweikampf mit Waldzell-Kapitän Martin Hargassner kam Pattigham-Torjäger Valon Gashi zu Fall - Michael Scherzer ließ sich die Chance nicht entgegen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Die Hauser-Elf schüttelte sich kurz durch und gab darauf nur 120 Sekunden später die passende Antwort. Erhart setzte sich energisch durch und schickte Florian Schwendmaier auf die Reise, der die Kugel ins kurze Eck setzte - dabei rutschte Goalie Cinar der Ball durch. Die Pattighamer warfen fortan alles nach vorne und waren um den erneuten Ausgleich bemüht, eine wirklich klare Chance konnte der USV aber keine kreieren. In der Nachspielzeit stach schließlich ein Waldzeller Joker. Nach einem weiten Ball von Birglechner setzte sich der eingewechselte Michael Aigelsreiter im Zweikampf gegen Simon Augenstrasser durch und fixierte den 1:3-Endstand.

Daniel Hauser, Trainer SV Waldzell:

"Durch die vielen vergebenen Chancen, vor allem in Halbzeit eins, haben wir uns das Leben selbst schwer gemacht und das Spiel spannend gehalten. Letztendlich konnten wir aber einen ebenso hochverdienten wie wichtigen Sieg feiern. Da der USV über eine starke Mannschaft verfügt und es nicht einfach ist, in Pattigham zu gewinnen, freuen wir uns über diesen Dreier".