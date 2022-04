Sieben Partien ohne Niederlage: ASKÖ Ampflwang setzt Erfolgsserie fort

Details Montag, 25. April 2022 19:35

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto der ASKÖ Ampflwang. Der Gast setzte sich mit einem 2:0 gegen Bruckmühl durch. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASKÖ Raika Ampflwang heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Ampflwang letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Die Union Bruckmühl geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Paul Hemetsberger das schnelle 1:0 für die ASKÖ Raika Ampflwang erzielte. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Die ASKÖ Ampflwang führte schließlich das 2:0 herbei (79.). Am Schluss gewann Ampflwang gegen Bruckmühl.

Ampflwang bleibt Dritter

Trotz der Niederlage belegt die Union Bruckmühl weiterhin den fünften Tabellenplatz. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für Bruckmühl nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Die ASKÖ Raika Ampflwang mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Offensiv sticht die ASKÖ Ampflwang in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Ampflwang sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Sieben Spiele ist es her, dass die ASKÖ Raika Ampflwang zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Sonntag reist die Union Bruckmühl zur Union Treubach/Roßbach, zeitgleich empfängt die ASKÖ Ampflwang die Union Polling.

2. Klasse West: Union Bruckmühl – ASKÖ Raika Ampflwang, 0:2 (0:1)

79 Gergoe Timar 0:2

7 Paul Niklas Hemetsberger 0:1