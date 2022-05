St. Johann/Walde schlägt Bruckmühl mit 3:1

Details Montag, 16. Mai 2022 10:19

Durch ein 3:1 holte sich die Union St. Johann/Walde vor 120 Zuschauern in der Partie gegen die Union Bruckmühl drei Punkte. Die Treffer erzielten dabei Jakob Berer, Felix Jetzinger und Tobias Feichtenschlager. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich das Team aus St. Johann/Walde die Nase vorn. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Gastgeber gefunden.

Für den Führungstreffer der Union St. Johann/Walde zeichnete Jakob Berer verantwortlich (5.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Martin Bachmayr beförderte das Leder zum 1:1 von Union Bruckmühl in die Maschen (61.). Felix Jetzinger ließ sich in der 65. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die Union St. Johann/Walde. Tobias Feichtenschlager erhöhte für St. Johann/Walde auf 3:1 (68.). Am Ende behielt die Mannschaft aus St. Johann/Walde gegen die Union Bruckmühl die Oberhand.

Trotz der drei Zähler machte die Union St. Johann/Walde im Klassement keinen Boden gut: Man befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Aktuell steht man mit 28 Punkten auf dem sechsten Rang.

Union Bruckmühl nimmt mit 30 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei den Gästen etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte die Union Bruckmühl. Aktuelle Bilanz nach 22 Runden: neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen, 30:27-Torverhältnis.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Union St. Johann/Walde zur Union Polling, zeitgleich empfängt Union Bruckmühl den ATSV Kohlgrube/Wolfsegg.

2. Klasse West: Union St. Johann am Walde – Union Bruckmühl, 3:1 (1:0)

68 Tobias Feichtenschlager 3:1

65 Felix Jetzinger 2:1

61 Martin Bachmayr 1:1

5 Jakob Berer 1:0