Torspektakel in Polling

Details Sonntag, 05. Juni 2022 12:33

Für die Union Polling ist es keine leichte Saison, da man sowohl die schlechteste Offensive als auch die schlechteste Defensive in der 2. Klasse West hat und mit lediglich 12 Punkten am Ende der Tabelle liegt. Zumindest lief es zu Hause im Launerbergstadion zuletzt besser, da man seit 4 Spielen nicht mehr verloren hat und einen Sieg und drei Unentschieden holte. Gegner in der 25. Runde war am Samstagnachmittag die Union Bruckmühl, welche vor der Partie mit 31 Punkten auf Platz 6 der Tabelle rangierte. Nachdem Bruckmühls Trainer Esser am Mittwoch seinen Rücktritt bekannt geben hat, wollten ihm seine Spieler in den letzten beiden Runden einen schönen Abschied bereiten.

Bruckmühl dreht innerhalb von 60 Sekunden die Partie

Die Pollinger kamen gut rein und konnten durch Philipp Badegruber nach einer schönen Kombination bereits nach 6 Minuten in Führung gehen. Diese sollte allerdings nicht lange halten, da die rund 100 Zuseherinnen und Zuseher ein Eigentor von Pollings Christian Weibold zu Gesicht bekamen. Nach einem Corner wurde der Ball unglücklich abgefälscht und so stand es nach 10 Minuten bereits 1:1. Keine 60 Sekunden später zappelte der Ball wieder im Netz. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld, gefolgt von einem schnellen Konter, konnte Martin Bachmayr den Ball halbhoch ins Eck zum 1:2 versenken. Nach 25 Minuten konnten die Gäste nachlegen und Thomas Jedinger erzielte das 1:3.

Bruckmühl macht in Überzahl alles klar

Die Pollinger versuchten in der 2. Halbzeit nochmal alles, um doch noch zu einem Punktgewinn zu kommen. Philipp Badegruber war es abermals, der nach 58 Minuten ein absolutes Traumtor erzielte und so auf 2:3 stellte. Er sah, dass Bruckmühls Schlussmann Birner zu weit links stand und versenkte einen Freistoß von der Mittellinie perfekt im Tor. Die Polling drängten auf den Ausgleich und dies wurde in Minute 64 belohnt, als Markus Hintermaier auf 3:3 stellte. Mittlerweile waren die Pollinger dem Führungstreffer näher, doch Birner konnte zwei Chancen nach einem Eckball gekonnt abwehren. Negatives Highlight in dieser Partie war in Minute 72 eine Tätlichkeit von Markus Hintermaier, der dafür folgerichtig mit einer Roten Karte bestraft wurde. Daraufhin fanden die Gäste mehr Räume vor und sowohl Thomas Jedinger, als auch Rene Haslinger konnten sich in den Minuten 78 und 79 in die Torschützenliste eintragen. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte in der 85. Minute Martin Bachmayr. Nach einem perfekten Lochpass von Obermaier David konnte Bachmayr den Ball an Pollings Torhüter Erlbacher vorbeilegen und zum 3:6 Endstand treffen.

Stimme zum Spiel: (Marcus Esser Trainer Bruckmühl):

„Danke an meine Mannschaft, die mit Herz und Seele dabei war. Nächste Woche haben wir mit Pattigham/Pramet noch einen unangenehmen Gegner. Ich würde mir da einen schönen Abschluss wünschen und hoffe, dass sich keiner verletzt und dass wir Spaß haben. Ich möchte mich auch bei Bruckmühl für die schönen zwei Jahre bedanken und ich gehe definitiv mit einem blutenden Herzen.“

Die Besten:

Pauschallob an Bruckmühl