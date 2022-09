Aspach/Wildenau zeigt eine couragierte Leistung, verliert allerdings trotzdem gegen den Tabellenführer

Details Sonntag, 25. September 2022 10:42

In der 2. Klasse West traf in der 7. Runde der Letzte auf den Ersten und somit die Union Aspach/Wildenau auf den USV Pattigham/Pramet. Die Gäste konnten bisher alle Spiele gewinnen und liegen mit 18 Punkten klar auf dem ersten Platz. Die Heimischen konnten noch keinen 3er erobern und sich lediglich über zwei Unentschieden freuen. Somit waren die Rollen vor dieser Partie klar verteilt.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Die Heimischen standen von Beginn an kompakt in der Defensive und wollten den Gästen so das Leben schwer machen. Pattigham/Pramet hatte viel Ballbesitz und versuchte sich durch die gut strukturierte Verteidigung zu kombinieren. Die beste Chance vergab Oliver Danninger, welcher allein vor dem Tor stand, dann aber am stark parierenden Heimtormann Naderlinger scheiterte. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Löcher in der Heimabwehr größer, aber die Gäste konnten kein Kapital daraus schlagen, da auch Valon Gashi einen Kopfball neben das Tor setzte.

Späte Tore entscheiden das Spiel

Auch in der 2. Halbzeit standen die Heimischen kompakt hinten und die Gäste machten das Spiel. Abermals vergab Oliver Danninger eine große Chance, da er wieder in Naderlinger seinen Meister fand. Pattigham/Pramet versuchte alles und wurde dann in der 78. Minute auch belohnt. Nach einem tiefen Ball auf der Seite spielte Oliver Danninger einen scharfen Stanglpass in die Mitte und Lukas Reichinger konnten den Ball nur mehr ins eigene Tor abfälschen. In der 89. Minute sorgte dann Valon Gashi für die Entscheidung. Nach einem tiefen Ball stand Gashi allein vor dem Tor, umkurvte den Tormann und schob sicher ins leere Tor ein. Aspach/Wildenau zeigte eine sehr couragierte Leistung, da man aber offensiv einfach zu schwach agierte, endete diese Partie mit einem 0:2-Sieg für den Tabellenführer.

Stimme zum Spiel (Michael Hintenaus, Trainer USV Pattigham/Pramet):

„Ich bin nicht unzufrieden, wir haben 90 Minuten gegen Beton gespielt, dass muss man so sagen. Aspach hatte nichts zu verlieren heute und die haben das defensiv wirklich gut gemacht. Ich wusste, dass uns da eine schwierige Aufgabe erwartet, da Aspach sicher besser ist, wie sie dastehen in der Tabelle.“

Die Besten:

Sebastian Naderlinger beziehungsweise Okan Toraman; Pauschalllob