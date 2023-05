Sensation: Ersatzgeschwächter SV Schildorn fügt Leader TSV Aurolzmünster erste Niederlage zu!

Details Montag, 08. Mai 2023 13:56

In der 21. Runde der 2. Klasse West kreuzten unter anderem der SV Schildorn und der TSV Aurolzmünster die Klingen. Die Hausherren hatten vor der Begegnung sage und schreibe 17 Punkte Rückstand auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer, der im Kampf um den Titel bislang kaum einzufangen war, die Konkurrenz zuletzt abhängte. Hinzu kam, dass der SV Schildorn durch Verletzungen und Sperren vor der Partie den einen oder anderen Ausfall zu beklagen hatte. Zur Überraschung vieler Beobachter setzte man sich am Ende jedoch klar und auch verdient mit 3:1 durch.

Schüler brachte Hausherren überraschend in Führung

Die Zuschauer, die den Weg ins Tivoli zu Schildorn gefunden hatten, sahen von Beginn an eine recht engagierte Heimelf, die rasch begann, den Gästen das Wasser abzugraben. Aurolzmünster wirkte über weite Strecken der Partie nicht vorhanden, man konnte einfach keinen Zugriff auf das Spiel erlangen. Nach 20 Minuten eröffnete Thomas Buttinger seinem jungen Teamkollegen Erfan Asfandyari mit einem schönen Pass die ideale Gelegenheit, allein auf den gegnerischen Keeper zuzulaufen, der erst 17-jährige HTL-Schüler blieb dabei im Abschluss eiskalt, bezwang den Torhüter des überlegenen Tabellenführers mit einem Heber.

Aurolzmünster brachte dieses Mal zu wenig auf den Platz

Auch in der Folge gelang den Gästen nicht mehr allzu viel, während Schildorn überraschenderweise die eine oder andere weitere Gelegenheit bekam, jedoch nicht nutzte. In der 56. Minute verlagerte die Heimelf das Spiel in einer Aktion über die Seite, von wo eine Flanke kam, die von Martin Stockinger gekonnt zum 2:0 verwandelt wurde. Zehn Minuten später gelang Aurolzmünster der Anschlusstreffer durch Thomas Fellner. Wer nun mit einem Einbruch der ersatzgeschwächten Hausherren rechnete, wurde jedoch eines Besseren belehrt. Aurolzmünster sollte an diesem aus Sicht des Tabellenführers rabenschwarzen Tag nichts Entscheidendes mehr gelingen, während Stockinger in Minute 84 mit seinem Treffer zum 3:1 alles klar und damit die Überraschung der Runde perfekt machte.

Stephan Hangler, Trainer SV Schildorn:

„Im Vorfeld sind die Zeichen dieses Mal eigentlich nicht gut gestanden. Wir hatten Sperren und viele verletzungsbedingte Ausfälle, die Personaldecke war angespannt. Die Spieler, die die Ausfälle kompensiert haben, haben ihre Aufgabe aber sehr gut erledigt. Auch hat Aurolzmünster an diesem Tag viel vermissen lassen, was sie normalerweise auszeichnet. Sie haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, man hatte das Gefühl, dass sie nicht mehr so recht daran glaubten. Das war ein verdienter Sieg, das freut uns natürlich. Unser Ziel ist es nun einfach trotzdem noch „best of the rest“ zu werden, der vierte Platz ist ein realistisches Ziel, die drei da vorne haben sich bereits abgesetzt, sind in dem Sinne nicht mehr erreichbar.“

