5:1! Mayer-Hattrick bei Auswärtssieg von Mining/Mühlheim

In der 22. Runde der 2. Klasse West kam es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Zell/Pettenfirst und dem SV Mining/Mühlheim. Im Vorfeld dieser Begegnung befanden sich beide Teams im Mittelfeld der Tabelle, was eine spannende Partie versprach. Schlussendlich setzten sich die Gäste jedoch klar durch und konnten das Spiel mit 5:1 für sich entscheiden.

Torreiche erste Halbzeit

Rund 90 Besucher verfolgten die Partie in Ungenach zwischen dem SV Zell/Pettenfirst und dem SV Mining/Mühlheim. Die Gäste starteten gut in die Begegnung und es dauerte nur 20 Minuten bis der erste Treffer fiel. Nach einem Foulspiel gab es Elfmeter für Mining/Mühlheim, den Florian Furtner zur 1:0-Führung verwandelte. Keine drei Minuten waren vergangen und der Ball landete erneut im Netz: Andreas Mayer erzielte in der 23. Minute das Tor zum 2:0. Wieder dauerte es nicht lange, bis die Zuseher den nächsten Treffer bejubeln konnten. Diesmal waren es aber die Heimischen, Florian Wenninger nutzte einen Torwartfehler in Minute 26 zum 2:1-Anschlusstreffer. Die Gäste setzten den Torreigen in Hälfte eins fort: Tobias Elender konnte sich am Flügel gut durchsetzen und legte den Ball quer. Dort war wieder Mayer zur Stelle und musste den Ball zum 3:1 nur mehr über die Linie drücken.

Tormannwechsel nach Verletzung

Bei Zell am Pettenfirst kam es kurz vor dem Pausenpfiff noch zu einem Wechsel. Torhüter Ernst Watzinger verletzte sich im Zweikampf mit Mayer und musste vom Feld. Ovidiu Letu kam neu in die Partie.

Umkämpfte zweite Spielhälfte

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Peter Hofinger spielte sich das Spielgeschehen größtenteils zwischen den beiden Sechzehnern ab, weshalb es zu keinen wirklich nennenswerten Torchancen kam. Der vierte Treffer von Mining/Mühlheim entstand nach einem Konter. Kilian Scherfler mit dem Querpass in die Gefahrenzone, wo Alexander Mayer wieder zur Stelle war und seinen Hattrick schnürte. In weiterer Folge kamen aber auch die Zeller vor das Tor und verzeichneten gute Abschlüsse, zu einem weiteren Treffer des Heimteams kam es aber nicht mehr. Den Schlusspunkt setzte Michael Gartner nach einem Stanglpass zum 1:5-Endstand.

Stimme zum Spiel

Andreas Mayer, Sportlicher Leiter und Dreifachtorschütze SV Mining/Mühlheim:

„Wenn du am Ende des Tages mit 5:1 gewinnst, ist es natürlich ein verdienter Sieg und wir können mit dem heutigen Auftreten auch zufrieden sein.“

Hattrick-Schütze Andreas Mayer wünscht auf diesem Wege dem verletzten Torhüter Ernst Watzinger alles Gute sowie rasche Genesung.

