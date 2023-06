Union St. Johann/Walde bezwingt Ampflwang

Details Montag, 05. Juni 2023 17:15

In der vorletzten Runde der 2. Klasse West empfing die Union St. Johann am Walde den ASKÖ Oberbank Ampflwang. Die Gastgeber liegen vor der Partie auf Rang sechs, die Gäste auf Rang drei, allerdings ohne Möglichkeit noch einen Relegationsplatz zu erreichen. St. Johann ist seit drei Spielen ohne Sieg, die Gäste feierten zuletzt drei Siege in fünf Spielen und mussten zwei Niederlagen hinnehmen. Im Hinspiel feierte Ampflwang einen deutlichen 4:0-Erfolg, dieses Mal ging jedoch St. Johann mit 4:1 als Sieger vom Platz.

Ausgeglichener Start

In der Anfangsphase der Partie ist das Spiel noch relativ ausgeglichen. Erst nach der Führung für St. Johann wendet sich das Blatt dann deutlich. In der 24. MInute bringt Tobias Feichtenschlager seine Mannschaft per Elfmeter in Führung. Der Schiedsrichter hatte aufgrund von Handspiel auf den Punkt gezeigt. In Minute 30 erzielen die Gastgeber bereits ihr zweites Tor. Nach einem schönen Kombinationsspiel über die Seite kommt Tobais Knauseder zum Ball und stellt auf 2:0. Nach diesem Treffer vernachlässigen die Gastgeber ihre Offensivbemühungen etwas, was sich auch gleich rächen sollte. In der 36. Minute kombinieren sich die Gäste durch die Abwehr von St. Johann und können dank Luca Brand auf 2:1 verkürzen.

St. Johann übernimmt wieder die Kontrolle

Die Gastgeber erholen sich schnell von dem Gegentreffer und nehmen das Zepter wieder in die Hand. In der 58. Minute nimmt sich Jakob Berer einen Chipball über die Abwehr herunter und erzielt das 3:1. In der 66. Minute sieht Ampflwangs Robin Schmid die zweite gelbe Karte und muss vorzeitig unter die Dusche. In der 81. sorgt St. Johann dann endgültig für die Entscheidung. Tobias Knauseder steigt nach einer Flanke nach oben und köpft den Ball gegen die Laufrichtung des Torhüters ins lange Eck.

Stimme zum Spiel:

Peter Zaglmaier, Trainer Union St.Johann am Walde:

"Ich müsste lügen, wenn ich sage ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben viele Ausfälle zu beklagen und wir wollten heute einfach den Dritten ärgern und das ist uns gelungen. Wir haben uns alles abverlangt und ganz klar verdient gewonnen. Wir haben dem Gegner heute keinen Platz gelassen."

