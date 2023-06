Gerechtes Remis im Nachholspiel zwischen Union Polling und Mettmach

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 23:05

Endspurt! Die Spielzeit 2022/23 neigt sich dem Ende zu und am Mittwochabend stand noch das Nachholspiel in der 2. Klasse West zwischen der Union Polling und dem UFC Mettmach am Programm. Eine Runde vor Schluss geht es für beide Teams um so gut wie nichts mehr. Polling belegt mit 21 Punkten derzeit den 13. Tabellenplatz, Mettmach hält bei 38 Zählern und dem 7. Tabellenrang. Somit sind beide Mannschaften nicht im Aufstiegskampf involviert. Polling musste sich zuletzt mit 5:0 bei Tabellenführer Aurolzmünster geschlagen geben. Mettmach hingegen war zuletzt erfolgreich und gewann gegen Mining/Mühlheim mit 2:1. Schlussendlich trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

Mettmach mit der Führung in Halbzeit eins

Rund 120 Zuseher kamen am Mittwochabend ins Launerbergstadion nach Polling. In der Anfangsphase waren die Gäste aus Mettmach spielbestimmend und hatten auch schon Möglichkeiten zur Führung. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde trafen die Gäste dann auch zur 1:0-Führung. Pavel Sultes kam nach einer schönen Einzelaktion zum Abschluss und vollendete ins lange Eck. Auch nach dem Führungstreffer hatte die Wührer-Elf noch einige Chancen auf einen weiteren Treffer. Diese blieben aber ungenutzt und so ging es nach 45 Minuten mit einer 1:0-Führung für Mettmach in die Kabinen.

Polling mit dem Ausgleich – UFC vergibt Elfmeter

Lange dauerte es nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Billinger nicht, als der zweite Treffer fiel. Nach einer Hereingabe kam der Ball zu Michael Oertl, welcher den Ball volley via Innenstange im Tor zum 1:1-Ausgleich unterbrachte. In der 48. Minute, also kurz darauf wurde es erneut spannend: In der 48. Minute ging ein Mettmacher zu Fall und Billinger entschied auf Strafstoß. Dieser konnte vom Schlussmann der Pollinger, Peter Erlbacher, aber erfolgreich pariert werden. Die Hausherren hatten daraufhin einen Gang höher geschaltet, verzeichneten infolge gute Chancen auf die Führung. Der Ball ging an Mettmach-Keeper Tobias Lettner aber einfach nicht vorbei. Kurz vor Spielende holte sich Michael Achleitner beim Unparteiischen noch seine zweite Gelbe Karte ab und musste damit wenige Sekunden vor Spielende nach einem harten Einsteigen mit der Ampelkarte vom Platz.

Stimme zum Spiel:

Andreas Wührer, Trainer UFC Mettmach:

„In der ersten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft und hatten auch gute Chancen, eigentlich hätten nach dem 1:0 noch vor der Pause den Sack zumachen müssen. Nach der Pause bekamen wir das blöde 1:1 und vergaben daraufhin einen Elfmeter. Danach haben wir das Spiel etwas aus der Hand gegeben und Polling hatte sicher eine stärkere Phase, wo wir uns hinten hineinfallen lassen haben. In Summe war es ein verdientes Unentschieden.“

