Union Königswiesen: "Der Saisonstart sollte im Herbst möglich sein, aber vielleicht erst im September"

Details Samstag, 09. Mai 2020 12:14

In der zweiten Saison nach dem Aufstieg in die Bezirksliga Nord war die Union Königswiesen im Herbst ausgezeichnet unterwegs, kam in der Hinrunde als Sechster ins Ziel und überwinterte nur vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Die Hinterkörner-Elf nahm sich auch für das Frühjahr viel vor und wollte sich weiterhin im Vorderfeld der Tabelle präsentieren, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Saison aber auch für die Mühlviertler ein jähes Ende. Sport-Koordinator Franz Hofbauer nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Hofbauer, wie beurteilen Sie den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie und wie erwarten Sie die weitere Entwicklung?

"Ich denke, dass die Regierung richtig gehandelt hat und glaube, dass aufgrund der überaus positiven Enwicklung ein Ende der Krise in Sicht ist".

Das ÖFB-Präsidium hat beschlossen, die Saison zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Grundsätzlich kann ich die Entscheidung nachvollziehen, allerdings hätte man auch die Option wählen können, die Punkte in die nächste Saison mitzunehmen. Denn diese Variante wäre ungemein fair gewesen und hätte allen Mannschaften die Chance eröffnet, binnen eines Jahres die Ziele zu verwirklichen".

Können Sie nachvollziehen, dass der ÖFB der Bundesliga bezüglich Fortsetzung der Saison freie Hand lässt, im Amateur-Bereich aber einmal mehr über die Vereine drübergefahren ist?

"Die aktuelle Situation ist für alle Beteiligten nicht einfach. Dennoch macht man bei der Bundesliga wieder einmal eine Ausnahme, während die Amateurvereine vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Der Gleicheitsgrundsatz wurde einmal mehr außer Kraft gesetzt".

Freuen Sie sich auf die angekündigte Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes, oder ist für Sie ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen nicht sinnvoll?

"Wir freuen uns rieseg darauf, zumal die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes überfällig ist. Es spielt keine Rolle, dass ein normales Training derzeit nicht möglich ist, wichtig ist vielmehr das Pflegen der sozialen Kontakte".

Ist ein Saisonstart im Herbst realistisch?

"Da die Entwicklung überaus positiv und erfreulich ist und die Infektionszahlen ständig fallen, gehen der Regierung zusehends die Argumente aus. Demzufolge bin ich fest davon überzeugt, dass der Saisonstart im Herbst möglich sein sollte, aber vielleicht geht es erst im September wieder los".

Wie ist die aktuelle Situation in ihrem Verein? Ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Zunächst steht die Wiederaufnahme des Trainings im Vordergrund, dann beschäftigen wir uns mit der Kaderplanung. Großartige Veränderungen sind keine zu erwarten, auch Trainer Stefan Hinterkörner trägt weiterhin die Verantwortung".

Wahl zum beliebtesten Unterhaus-Team 2020

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten