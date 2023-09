Erster Saisonsieg! Union Altenberg gibt Hasanovic-Elf nach Kellerderby "Rote Laterne" mit auf den Heimweg

Details Samstag, 23. September 2023 11:21

Am sechsten Spieltag der Bezirksliga Nord empfing die DSG Sportunion Altenberg den USV St. Oswald/Freistadt zum Kellerderby. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten ging es um "big points". Nach nur zwei ergatterten Punkten in den ersten fünf Runden fand die Heimelf von Trainer Mario Jaksch zum richtigen Zeitpunkt auf die Siegerstraße zurück und feierte am Freitagabend mit einem hauchdünnen 2:1-Erfolg den ersten Saisonsieg. Zwei Wochen nach einem "Dreier" in Haibach wollten die Mannen von Neo-Coach Samir Hasanovic auch im Waldstadion punkten, der USV musste im sechsten Match jedoch die bereits fünfte Niederlage einstecken und die Heimreise mit der "Roten Laterne" im Gepäck antreten.

Gierlinger schnürt binnen drei Minuten Doppelpack

Vor rund 250 Besuchern fand der bisherige Tabellenletzte gut ins Spiel. Die aggressive Jaksch-Elf trat entschlossen auf und spielte ansehnlich nach vorne. In Minute 18 hatten die heimischen Fans den Torschrei auf den Lippen, nach einem Stanglpass von Kapitän Mathias Ramerstorfer und einem Klärungsversuch eines USV-Verteidigers, klatschte der Ball aber ans Aluminium. Nach einer halben Stunde tauchten die Gäste gefährlich vor dem Union-Gehäuse auf, nach einer Ecke strich ein Schuss aber knapp am langen Eck vorbei. In der Folge stand Altenbergs Matthäus Gierlinger, der aufgrund von Problemen mit der Hüfte unter der Woche nicht trainieren konnte, im Mittelpunkt. Nach einem feinen Zuspiel von Matthäus Ortmayr und einem Doppelpass mit Ramerstorfer, zog das 21-jährige Eigengewächs aus rund 20 Metern ab und versenkte die Kugel mit einem Flachschuss im Eck. Drei Minuten später wurde Ramerstorfer im St. Oswalder Strafraum zu Fall gebracht - Gierlinger schnappte sich den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter. Kurz vor der Pause hätten die Altenberger den Sack beinahe zugemacht - Ramerstorfer lief alleine auf Gästegoalie Rene Stütz zu, der Kapitän setzte das Leder jedoch über die Latte, sodass es mit 2:0 in die Kabinen ging.

Rezac lässt Gäste auf die Wende hoffen

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Balatinac bekamen die Zuschauer ein komplett anderes Bild zu sehen. Die Hasanovic-Elf nahm in Durchgang zwei sofort das Heft in die Hand, die Gäste hatten in Minute 48 mit einem Lattentreffer aber Pech. Bei strömendem Regen hing der St. Oswalder Anschlusstreffer in der Luft und fiel nach 55 Minuten auch - nach einem Pass von Ales Koci schob Goalgetter Filip Rezac das Spielgerät an Union-Schlussmann Florian Peyrl vorbei. Fortan drängte der USV auf den Ausgleich, nach rund 65 Minuten konnten die Heimischen aufgrund einer Umstellung ihr Spiel aber stabilisieren - nach der Einwechslung des kampfstarken Sebastian Hahn standen die Altenberger in der Defensive nun wesentlich kompakter. Auch wenn die Gäste das Geschehen weiterhin bestimmten und den einen oder anderen gefährlichen Angriff starteten, hatte die Jaksch-Elf in der restlichen Spielzeit das Match weitgehend unter Kontrolle, brachte die hauchdünne Führung ins Ziel und durfte sich über den ersten Saisonsieg und das Loswerden der "Roten Laterne" freuen".

Mario Jaksch, Trainer DSG Sportunion Altenberg:

"Auch wenn die Leistung nach der Pause zunächst ganz schlecht war, konnten wir einen aufgrund der starken Performance in der ersten Halbzeit einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg feiern. Wir haben schon wesentlich bessere Leistungen abgeliefert, am Freitag ist es aber ausschließlich um die drei Punkte gegangen - und die konnten wir einfahren. Die Freude über den geglückten Befreiungsschlag ist riesengroß, wenngleich wir aktuell mit einigen Verletzungen zu kämpfen haben und uns am kommenden Freitag, im Heimspiel gegen Tabellenführer Eferding, eine ungemein schwierige Aufgabe erwartet".

