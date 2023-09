Erster Heimsieg seit 5. Mai! TSU Wartberg/Aist fährt wichtigen "Dreier" ein

Details Samstag, 23. September 2023 10:14

In der Bezirksliga Nord kam es zum Auftakt des sechsten Spieltages zum Kräftemessen zwischen der TSU Consento Wartberg/Aist und der Union M-TEC Arnreit. Im Duell zweier punktegleicher Nachbarn aus der unteren Tabellenregion ging es im Aiststadion um wichtige Zähler. Nach einem Fehlstart mit nur zwei ergatterten Punkten in den ersten vier Runden, fanden die Mannen von Trainer Tomislav Proleta in die Spur. Sechs Tage nach dem ersten Saisonsieg (in Oepping) behielt die TSU am Freitagabend mit 4:1 die Oberhand und fuhr einen wichtigen "Dreier" ein. Während die Wartberger nach vier erfolglosen Heimspielen auf eigener Anlage den ersten Sieg seit 5. Mai feierten, musste die Ecker-Elf die dritte Niederlage in den letzten vier Partien einstecken.

Dominante Hausherren mit verdienter Führung

Die Proleta-Elf nahm den Schwung vom letztwöchigen Sieg in Oepping mit, war vor über 300 Besuchern von Beginn an dominant und fand bereits in Minute zwei die erste Chance vor - nach einem Angriff über die linke Seite und einem Stanglpass kam Justin Himmelbauer aber knapp nicht an den Ball. Auch wenn die Gäste mit dem einen oder anderen Umschaltmoment zu gefallen wussten, blieben die Wartberger am Drücker und durften sich nach knapp 20 Minuten über den verdienten Führungstreffer freuen. Nach einem Corner der Ecker-Elf, initiierte Philip Wögerer auf der rechten Seite einen Konter - über Florian Wagner kam das Leder zu Justin Himmelbauer, die 18-jährige Neuerwerbung von den Blau-Weiß Linz Amateuren fackelte nicht lange, zog aus der Drehung ab und stellte auf 1:0. Die TSU blieb dominant, verabsäumte es jedoch, nachzulegen. Während Wagner und Maximilian Wögerer am glänzend reagierenden Gästegoalie Dominik Neumüller scheiterten, vergab die Proleta-Elf weitere Chancen zum Teil leichtfertig, sodass es bis zur Pause beim 1:0 blieb.

Himmelbauer schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Turic bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. Die Heimischen gingen engagiert und motiviert ans Werk und bestimmten weiterhin das Geschehen. In Durchgang zwei waren nur sieben Minuten gespielt, als nach einem kurz ausgeführten Corner der Hausherren der Ball über Philip Wögerer zu Florian Dollhäubl kam, der Kapitän eine Flanke schlug und Wagner mit dem Kopf zur Stelle war. Mit der klaren Führung im Rücken agierte die Proleta-Elf nun etwas defensiver, die Hausherren kontrollierten jedoch das Geschehen. In Minute 73 war die Messe gelesen, als Himmelbauer nach einem weiten Pass sich gegen zwei Verteidiger durchsetzte und das Leder an Keeper Neumüller vorbeispitzelte. Am Beginn der Schlussviertelstunde trafen auch die Arnreiter ins Schwarze - nach einer Spielverlagerung auf die rechte Seite und der darauffolgenden Flanke, war Kevin Aiglstorfer mit einem artistischen Kopfball erfolgreich. Die Gäste hauchten dem Spiel nur kurz Spannung ein, denn nur 60 Sekunden später gab der "Man of the Match" darauf die passende Antwort. Nach feinem Zuspiel des eingewechselten Christoph Kasbauer versenkte Himmelbauer zum dritten Mal an diesem Abend die Kugel und besiegelte den 4:1-Endstand

Tomislav Proleta, Trainer TSU Wartberg/Aist:

"Meine Mannschaft hat an die starke Leistung von der Vorwoche nahtlos angeknüpft, eine tolle Performance abgeliefert und ist als geschlossene Einheit aufgetreten. Ich bin ungemein stolz auf das Team, denn nach dem holprigen Saisonstart haben wir die Ruhe bewahrt und nehmen nun Fahrt auf. Auch wenn es am kommenden Freitag in Lembach nicht einfach wird, wollen wir den guten Lauf fortsetzen und weiter punkten".

