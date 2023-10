Tor-Festival im Mühlviertel! Union Lembach feiert in spektakulärem Derby fünften Heimsieg in Folge

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:49

Am zehnten Spieltag der Bezirksliga Nord kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Lembach und der TSU Hofkirchen/Mühlkreis. Im Duell zweier punktegleicher Mannschaften aus der Mitte der Tabelle ging es nicht nur um wichtige Zähler, sondern auch um einen prestigeträchtigen Derbysieg. Nach zwei 0:2-Pleiten am Stück fand die Heimelf von Trainer Thomas Mühlparzer zurück in die Spur, setzte sich in einem spektakulären Derby mit 5:3 durch und feierte im fünften Heimspiel den fünften Sieg. Für die TSU hingegen war nach fünf Zählern aus den letzten drei Partien am Samstagnachmittag Schluss mit lustig, konnten die in der Fremde seit 22. April sieglosen Hofkirchener auch im neunten Auswärtsspiel in Folge keinen "Dreier" einfahren.

Hausherren mit früher 3:0-Führung

Da einige Stammkräfte nicht zur Verfügung standen - auch Oliver Witti musste krankheitsbedingt passen - musste TSU-Coach Peter Wiesinger Umstellungen vornehmen. Vor rund 400 Besuchern übernahmen die Lembacher sofort die Initiative und nutzten die Unsicherheiten in der neu formierten Hofkirchener Hintermannschaft gnadenlos aus. Nach einer Viertelstunde schlugen die Heimischen aus ihrer Überlegenheit Kapital, als nach einer Ecke von Manuel Schmerda, der überragende Jakob Pechmann den Ball auf den zweiten Pfosten zirkelte und Idris Sakic das Leder aus abseitsverdächtiger Position via Innenstange einnickte. 180 Sekunden später brandete am Sportplatz abermals Jubel auf. Nach einem unglücklichen Handspiel eines Hofkirchener Verteidigers zeigte Schiedsrichter Kettlgruber auf den Punkt - Fabian Lohr verwandelte den fälligen Elfmeter. Fünf Minuten später war die Messe vermeintlich gelesen, als die in dieser Phase dominanten Lembacher auf 3:0 stellten - Jakob Pechmann brachte das Spielgerät mit letztem Einsatz zur Mitte und Stefan Hinterleitner musste die Kugel nur noch einschieben.

Torreigen geht bis zur Pause weiter

Die Mühlparzer-Elf hätte den Sack endgültig zumachen können, bei zwei Top-Chancen setzten Hinterleitner und Lohr, der an Gästegoalie Klaus Aichbauer schon vorbei war, das Leder aber jeweils über den Kasten. Nach einer halben Stunde trafen dann die Gäste ins Schwarze und waren aus dem Nichts zurück im Spiel - nach einer Freistoßflanke von Alexander Höglinger war Lukas Wögerbauer mit einem gefühlvollen Kopfball erfolgreich. Auch in der restlichen Spielzeit der ersten Halbzeit kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. In Minute 40 stellte Lohr den Drei-Tore-Abstand wieder her, als Hinterleitner querlegte und der ungemein talentierte 19-Jährige die Kugel in die Maschen schob. Doch kurz danach keimte bei den Gästen erneut Hoffnung auf, als der Referee nach einem Hofkirchener Corner ein Foul erkannte und abermals auf Strafstoß entschied - Tobias Wakolbinger ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwertete den Elfmeter zum 4:2-Pausenstand.

Zwei Treffer in den Schlussminuten

In der torreichen ersten Halbzeit hatten die Teams ihr Pulver scheinbar verschossen, denn nach Wiederbeginn warteten die Zuschauer lange Zeit vergeblich auf weitere Treffer. In einem ausgeglichenen zweiten Durchgang war die Wiesinger-Elf um den Anschlusstreffer bemüht, kam aber ebenso wie die Hausherren nur zu Halbchancen. Die Hofkirchener steckten nicht auf, die Mühlparzer-Elf führte aber auch im zweiten Abschnitt die feinere Klinge und hatte das Geschehen über weit Strecken unter Kontrolle. In den Schlussminuten bekamen die Fans dann aber doch noch Tore serviert. Zunächst spielte Bernhard Timpner den Ball in den Rückraum, ehe Schmerda das Leder mit einem Flachschuss versenkte. In der Nachspielzeit setzten die geschlagenen Gäste den Schlusspunkt, als der eingewechselte Dominik Peter aus der Distanz abzog, Union-Schlusmann Markus Schinkinger überraschte und den 5:3-Endstand besiegelte.

Robert Dietl, Obmann Union Lembach:

"Auch wenn die Hofkirchener ersatzgeschwächt antreten mussten und wir zudem das nötige Spielglück hatten, konnte unsere Mannschaft aufgrund einer hervorragenden Leistung in der ersten Halbzeit einen verdienten Sieg feiern. Sieht man vom frischgebackenen Herbstmeister aus Eferding ab, ist die Liga ungemein eng und ausgeglichen, demzufolge ist dieser Dreier enorm wichtig, konnten Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden und uns etwas Luft zu den hinteren Plätzen verschaffen. Erfreulich war am Samstag auch, dass unser Frauen-Team gegen Perg einen 7:0-Kantersieg feierte und den Vize-Herbstmeistertitel eroberte".

