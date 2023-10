SV Freistadt ringt dank Sonnberger-Dreierpack starke Schweinbacher nieder

Details Samstag, 28. Oktober 2023 11:22

Die elfte Runde der Bezirksliga Nord wurde mit dem Top-Spiel zwischen dem SV Freistädter Bier und der Sportunion Schweinbach eröffnet. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem punktegleichen Tabellenzweiten ging es im Holzhaider-Stadion um "big points". Sechs Tage nach einem 2:1-Erfolg in Haslach zwangen die Mannen von Neo-Trainer Stefan Hinterkörner den nächsten starken Aufsteiger in die Knie, behielten dank drei Toren von Simon Sonnberger mit 3:2 hauchdünn die Oberhand und sind nach dem dritten Sieg am Stück der erste Verfolger von Herbstmeister Eferding. Die Kitzler-Elf absolviert bislang eine bärenstarke Saison und lieferte auch am Freitagabend eine ordentliche Performance ab, im sechsten Auswärtsspiel mussten die Schweinbacher aber die bereits vierte Niederlage einstecken.

Sonnberger bringt Hausherren früh in Führung - Plank gleicht aus

Sechs Tage nach einem 2:1-Erfolg im Aufsteiger-Duell gegen Haibach präsentierte sich die Gästeelf von Coach Gerald Kitzler in ausgezeichneter Verfassung, vor über 500 Besuchern hatten die Freistädter von Beginn an jedoch einen Tick mehr vom Spiel. Den Hausherren war deutlich anzusehen, die Heim-Bilanz aufbessern zu wollen und hatten nach einer Viertelstunde die Nase vorne - nach einem Schuss und einem Getümmel vor dem Union-Gehäuse drückte Kapitän Simon Sonnberger den Ball über die Linie. Nach dem Führungstreffer blieb der SVF am Drücker, der Aufsteiger hielt aber weiterhin entschlossen dagegen und machte in Minute 25 den Rückstand wett - nach einem sehenswerten Angriff über die rechte Seite nagelte Bernhard Plank die Kugel ins kurze Kreuzeck. Die Hinterkörner-Elf war nach dem Ausgleich nicht geschockt, wusste in einem rassigen Match weiterhin zu gefallen und hatte kurz vor der Pause die erneute Führung vor Augen, nach einem 20-Meter-Schuss von Michael Haiböck klatschte das Spielgerät aber an die Stange. Wenig später ging es mit 1:1 in die Kabinen.

Kapitän bringt SVF erneut in Front - Aufsteiger macht Rückstand abermals wett

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hotzl bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, begegneten sich die Mannschaften auch im zweiten Durchgang mit offenem Visier. Wie in Halbzeit eins waren die Heimischen auch nach der Pause hellwach und durften sich nach 55 Minuten über die erneute Führung freuen - nach einem gelungenen Spielzug war es abermals Sonnberger, der den Ball im kurzen Eck unterbrachte. Der Aufsteiger ließ sich auch vom zweiten Gegentreffer nicht entmutigen, hielt entschlossen dagegen und machte Mitte des zweiten Durchgangs den Rückstand abermals wett - Marcel Pichler nahm das Leder geschickt an, zog aus der Drehung ab und stellte auf 2:2.

"Man of the Match" sorgt für die Entscheidung

Nur fünf Minuten später avancierte Freistadts Kapitän endgültig zum "Man of the Match", als Sonnberger mit einem strammen Schuss erfolgreich war und der 21-Jährige, der seit über sechs Jahren das SVF-Trikot trägt, sich zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen durfte. Am Beginn der Schlussviertelstunde, Aufregung im Stadion, als Freistadt-Schlussmann Alexander Schwingshandl sich nach einer Flanke bei einem Luftkampf verletzte. Der Goalie konnte nicht weitermachen und musste durch Hannes Harant ersetzt werden. Das Match stand auf Messers Schneide und blieb bis zum Schluss spannend, zwingende Chancen konnten auf beiden Seiten aber keine kreiert werden. Die Hinterkörner-Elf brachte die knappe Führung ins Ziel und feierte den dritten Sieg in Serie.

Manfred Stöglehner, Sektionsleiter SV Freistadt:

"Auch wenn der Aufsteiger ein ungemein starker Gegner war, hat sich unsere Mannschaft ausgezeichnet präsentiert, hatte in den gesamten 90 Minuten etwas mehr vom Spiel und konnte letztendlich einen verdienten Sieg feiern. Wir sind auf dem richtigen Weg und wollen nach drei Siegen in Folge die Hinrunde erfolgreich abschließen, wenngleich uns in Julbach und gegen Wartberg schwierige Aufgaben erwarten".

