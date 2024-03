Altenberg gibt rote Laterne ab und sichert sich zum Rückrundenstart 3 Punkte

Details Sonntag, 17. März 2024 09:57

Kellerduell zum Rückrundenauftakt der Bezirksliga Nord im Waldstadion Altenberg. Tabellenschlusslicht DSG Sportunion Altenberg empfängt den Tabellenzwölften aus der Hinrunde TSU Wartberg/A.. Beide Teams trennen in der Tabelle lediglich drei Punkte. Altenberg möchte in der Rückrunde den drohenden Abstieg vermeiden und dafür sollen drei Punkte zum Auftakt her. Ähnlich ist die Situation bei den Gästen. Seit nunmehr 7 Runden warten die Kicker aus Wartberg bereits auf einen vollen Erfolg. Das Hinspiel der beiden Teams endete unentschieden. Spannung ist also garantiert in diesem Kellerduell.

Rückkehrer Seyr triff nach 33 Sekunden - Chancenarme 1. Halbzeit

Einen Blitzstart erwischten die Hausherren zum Rückrundenauftakt. Sie waren von Beginn an hellwach. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging es ganz schnell, fand ein Steckpass von Rammerstorfer den heimkehrer Seyr und der blieb alleine vor dem Tor Eiskalt. Sein platzierter Schuss ließ Gästegoalie Hofer keine Chance. In der Anfangsviertelstunde hatte Altenberg das Spiel gut unter Kontrolle, ließ die Gäste nicht gewähren und presste recht hoch. Danach kamen aber die Wartberger etwas besser ins Spiel und konnten die erste Großchance verzeichnen. Kitzmüller konnte jedoch für den bereits geschlagenen Keeper Peyrl retten und so blieb es beim 1:0 für die Heimelf. Die Gäste konnten noch eine weiter Torchance in Halbzeit eins verzeichnen, die jedoch wieder vom guten Peyrl vereitelt werden konnte und so ging es mit einer knappen Führung für die Heimelf in die Pause.

Altenberg defensiv stabil und offensiv mit Nadelstichen

In Halbzeit zwei waren es wiederum die Hausherren, die die erste gute Aktion setzen konnten. Ein Schuss von Leibetseder landete jedoch nur am Außennetz und so blieb es beim 1:0. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel. Kampfbetont und etwas verkrampft spielte sich das meiste Geschen im Mittelfeld ab. Wartberg versucht so gut es geht das Spiel vom eigenen Tor fernzuhalten und steht defensiv stabil, sodass die Gäste aus Wartberg nicht wirklich zu guten Tormöglichkeiten kommen. In Minute 83 dann eine Vorentscheidung. Ein weiter Ball Pfarrhofer aus dem linken Halbfeld wird vom eingewechselten Jahn mit dem Hinterkopf verlängert und das Leder fliegt über Goalie Hofer zum vielumjubelten 2:0 ins Netz. Jetzt versuchten die Gäste aus Wartberg nochmal zum Anschluss zu kommen, jedoch ohne die nötige Durchschlagskraft. Die letzte Aktion des Spiels gehörte allerdings den Gästen. Ein Freistoß von der Seite landet beim völlig freistehenden Himmelbauer, der jedoch den Ball neben das Tor setzt. Danach war Schluss im Waldstadion und Altenberg klettert mit dem Sieg auf Platz 12.

Mario Jaksch, Trainer DSG Sportunion Altenberg

"Super Start. Die schnelle Fürhung hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ein zu Null Sieg zum Auftakt ist natürlich sehr schön. Wir haben so gut es geht das Spiel vom eigenen Tor ferngehalten und das ist uns aufgegangen. Schöner Nebeneffekt: Wir stehen jetzt im direkten Duell vor Wartberg da wir in der Hinrunde unentschieden gespielt haben."

