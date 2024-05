SV Gallneukirchen zwingt Autengruber-Elf in die Knie

Details Freitag, 03. Mai 2024 22:36

In der 21. Runde der Bezirksliga Nord durften sich die Fans auf ein Top-Spiel freuen. Denn in der Begegnung zwischen dem SV Gallneukirchen und der Union Thaller Fassaden Julbach traf der Drittplatzierte auf den Tabellenzweiten. Der SVG verzeichnete einen Blitzstart, setzte sich mit 1:0 hauchdünn durch und feierte den zehnten Saisonsieg. Die Mannen von Trainer Anton Autengruber hingegen, der im Winter an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, mussten 2024 den Platz zum zweiten Mal als Verlierer verlassen.

Hausherren mit Blitzstart

Die Gastgeber erwischten den perfekten Start in das Topspiel der Runde. Schon in der 3. Minute nutzte Michael Schinagl einen Fehler in der Abwehr der Julbacher aus, um den Ball gekonnt an Goalie Daniel Buchmaier vorbei ins Netz zu heben und den SV Gallneukirchen in Führung zu bringen. Dieser frühe Treffer unter dem strömenden Regen setzte die Marschrichtung für die Hausherren, die fortan mit einer starken defensiven Organisation glänzten. Die Autengruber-Elf bemühte sich um eine schnelle Antwort, und Jakob Lauss hatte bereits in der 10. Minute die Chance auf den Ausgleich, sein Heber aus großer Distanz verfehlte jedoch knapp das Ziel.

Julbach drängt, Gallneukirchen verteidigt

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erhöhte Julbach den Druck. Trotz eines größeren Ballbesitzanteils und einigen vielversprechenden Ansätzen, unter anderem durch einen Freistoß von Tobias Koblmüller in der 18. Minute, gelang es den Gästen nicht, die Abwehr der Gallinger zu durchbrechen. Die Hausherren hielten dagegen und verzeichneten durch einen Kopfball von Kapitän Taner Kalem selbst eine gute Chance.

Die zweite Halbzeit begann unverändert mit beiden Teams, die nach Möglichkeiten suchten, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu entscheiden. Markus Beneder sorgte in der 46. Minute mit einem starken Abschluss für Aufregung, doch Julbach-Keeper Buchmaier zeigte eine beeindruckende Parade. In einem in dieser Phase zerfahrenen Spiel sowie aufgrund nachlassender Kräfte auf beiden Seiten, blieben zwingende Torchancen Mangelware. Die Julbacher hatten durch Lauss in der 79. Minute eine der letzten Gelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen, sein Schuss verfehlte jedoch knapp das Ziel.

In den Schlussminuten versuchte Julbach alles, um den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Gallinger stand sicher. Ein Freistoß von Wolfram Schmid in der 90. Minute brachte nicht den gewünschten Erfolg für die Gastgeber, aber die Zeit spielte für den SVG. Als Schiedsrichter Bodea das Spiel nach 94 Minuten abpfiff, konnte der SV Gallneukirchen einen hart erkämpften 1:0-Sieg feiern.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Auberger erstellt.

