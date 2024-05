Spannendes Remis zwischen Union Lembach und SV Gallneukirchen

Details Samstag, 25. Mai 2024 19:33

In einem aufregenden Bezirksliga Nord Spiel standen sich die Union Lembach und der SV Gallneukirchen gegenüber. Das Spiel, das in der 24. Runde stattfand, endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und schenkten sich nichts.

Erste Halbzeit: Tore am laufenden Band und Spannung pur

Die Partie begann dynamisch mit einem frühen Tor für die Heimischen in der 8. Minute durch Stefan Hinterleitner, der nach einem Freistoß von Manuel Schmerda per Kopf traf. Die Antwort der Gallneukirchner ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in der 15. Minute glichen sie durch Markus Beneder aus, der nach einer Halbflanke von Michael Schinagl am langen Pfosten nur noch einschieben musste. Die Spannung stieg weiter, als Union Lembach in der 19. Minute durch Fabian Lohr erneut in Führung ging. Lohr nutzte einen langen Ball und überhob geschickt den herauslaufenden Torwart Kürnsteiner. Doch die Gallneukirchner zeigten erneut Charakter und erzielten in der 32. Minute durch Jakob Gstöttenmair den 2:2 Ausgleich, was auch der Halbzeitstand war.

Zweite Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten, doch kein Sieger

Nach der Pause setzten beide Mannschaften ihre offensiven Bemühungen fort. Die Gallneukirchner hatten durch Wolfram Schmid in der 62. Minute eine gute Gelegenheit, doch sein geschickter Schuss wurde von Torhüter Schinkinger hervorragend pariert. Union Lembach antwortete in der 67. Minute mit einem kräftigen Schuss von Hinterleitner, der jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gewertet wurde. Die Intensität des Spiels hielt an, beide Teams suchten den Siegtreffer, doch es blieb beim 2:2 Unentschieden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler erstellt.

