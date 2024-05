4:0! Union Julbach lässt Haibach keine Chance

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:35

In einer Begegnung der 24. Runde der Bezirksliga Nord setzte sich die Union Thaller Fassaden Julbach souverän mit 4:0 gegen den UFC Haibach/Donau durch. Während die Union das Dutzend an Saisonsiegen vollmachte und hinter Meister Eferding auf Platz zwei rangiert, rückt für die Haibacher nach der siebenten Pleite im Frühjahr der Abstieg immer näher.

Hausherren stellen Weichen früh auf Sieg

Bereits in der ersten Minute des Spiels wurde klar, dass die Julbacher an diesem Tag nichts dem Zufall überlassen wollten. Der Anpfiff durch Schiedsrichter Kraml leitete eine Phase intensiver Offensivbemühungen ein. Schon in der 11. Minute nutzte Stefan Barth eine Freistoßgelegenheit und brachte die Union mit einem präzisen Schuss ins Tormanneck in Führung. Nur wenige Minuten später zeigten die Julbacher ihre Effektivität erneut: In der 22. Minute erhöhte David Schlägl per Kopf nach einer perfekten Flanke auf 2:0.

Die Haibacher fanden kaum ins Spiel und ihre vereinzelten Angriffe wurden von der stabilen Julbacher Abwehr abgefangen. In der 28. Minute zeigte der Referee nach einem Foulspiel an Fabian Pils auf den Elfmeterpunkt. Stefan Barth trat an, verwandelte sicher zum 3:0 und stellte für die Heimischen die Weichen endgültig auf Sieg.

Julbach verwaltet, Gäste ohne Antwort

Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen wenig. Julbach kontrollierte das Geschehen und ließ kaum Chancen zu. Die Gäste wirkten zwar bemüht, doch die entscheidenden Durchbrüche blieben aus. Ihre besten Gelegenheiten verpufften entweder durch ungenaue Abschlüsse oder wurden von Union-Torwart Daniel Buchmaier, der mehrmals glänzend parierte, vereitelt.

In der 71. Minute setzte Jakob Lauss einen weiteren Höhepunkt für die Julbacher. Nachdem er bereits mehrmals gefährlich vor dem Tor aufgetaucht war, krönte der Angreifer seine Leistung mit einem satten Schuss zum 4:0. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit der Union Julbach und sorgte für klare Verhältnisse. Trotz einiger Wechsel in beiden Teams blieb das Spielgeschehen bis zum Schlusspfiff weitgehend unverändert, wobei die Julbacher ihre Führung souverän verwalteten.

Bezirksliga Nord: Julbach : Haibach - 4:0 (3:0)

73 Jakob Lauss 4:0

28 Stefan Barth 3:0

21 David Schlägl 2:0

10 Stefan Barth 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christoph Wimmer erstellt.

