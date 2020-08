"Lucky Punch" in der Schlussminute! Hochmaier-Elf fährt in Hofkirchen/M. "Dreier" ein [Video]

Details Sonntag, 16. August 2020 11:28

In der Bezirksliga Nord war am Samstagabend die TSU Hofkirchen/Mühlkreis im Einsatz und bekam es auf eigenem Platz mit dem SV Hellmonsödt zu tun. In der letzten Saison blieb die Wiesinger-Elf unter den Erwartungen und stand zum Zeitpunkt des Abbruches am "Strich". Für die Hellmonsödter reichte es zumindest zum achten Platz. In einem engen Match sah es bereits nach einer Punkteteilung aus, ehe die Gäste in der Schlussminute die Entscheidung erzwangen und einen 2:1-Sieg feierten. Nach einem 3:1-Erfolg im letzten Herbst fuhren die Mannen von Trainer Walter Hochmaier erneut drei Punkte ein.

Torloser erster Durchgang

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Erlinger bekamen die Zuschauer ein enges und offenes Match zu sehen. Hüben wie drüben wurde beherzt gekämpft auf beiden Seiten sprangen lange Zeit aber nur Halbchancen heraus. In Halbzeit eins sahen mit Daniel Reiter, Jürgen Hötzendorfer und Thomas Pichler gleich drei Hofkirchener Gelb. Kurz vor der Pause hatten die Gäste die Führung vor Augen. Zunächst kratzte eine Union-Verteidiger bei einer brenzliigen Situation den Ball von der Linie. Wenig später knallte SV-Kapitän Thomas Oyrer einen indirekten Freistoß im Hofkirchener Strafraum in die Mauer. Kurz danach ging es torlos in die Kabinen.

Turbulente Schlussminuten

Kurz nach Wiederbeginn hatten die Gäste die Nase vorne. Nach einem weiten Abschlag von Torwart Dominik Seyr und eine Kopfballverlängerung, tauchte Michael Schwarz plötzlich im Strafraum der Heimischen auf, der Stürmer bewahrte die Ruhe und setzte die Kugel flach ins rechte Eck. In der Folge war die Wiesinger-Elf um den Ausgleich bemüht. Kurz nachdem Thomas Pichler nach einer Flanke von Alexander Höglinger en Ball in die Wolken gejagt hatte, durften die heimischen Fans jubeln. Nach einem groben Schnitzer von Oyrer, der Kapitän traf bei einem versuchten Rückpass den Ball nicht genau, lief Oliver Witti alleine auf das Hellmonsödter Gehäuse zu und hatte keine Mühe, die Kugel im langen Eck zu versenken. Nach dem Ausgleich wollten die Hausherren mehr und suchten die Entscheidung. In Minute 89 hatten die Fans den Torschrei schon auf den Lippen, alleine vor Keeper Seyr traf Witti aber nur die Oberkante der Latte. Praktisch im Gegenzug machten es die Gäste besser, als Günther Lang nach einer Flanke von links und einer Kopfballablage den Ball mit links im rechten Eck unterbrachte und den 2:1-Sieg des SV Hellmonsödt fixierte. Während die TSU Hofkirchen am kommenden Freitag in Altenberg zu Gast ist, empfängt die Hochmaier-Elf tags darauf die Kicker aus Vorderweißenbach.





