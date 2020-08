Union Arnreit beendet Altenberger Erfolgsserie [Video]

Details Montag, 17. August 2020 11:08

Am Sonntagnachmittag empfing in der ersten Runde der Bezirksliga Nord die Union M-TEC Arnreit vor heimischem Publikum die DSG Sportunion Altenberg. In der abgebrochenen Saison stand die Dollhäubl-Elf am dritten Platz, auch der letztjährige Aufsteiger präsentierte sich ansprechend, aufgrund von nicht weniger als acht Unentschieden reichte es für die Altenberger aber nur zum zehnten Rang. Nach einem 1:1-Remis im vergangenen Herbst ließen die Hausherren zum Saisonstart nichts anbrennen und feierten einen souveränen 3:0-Sieg. Für die Mannen von Trainer Joachim Sommer endete eine stolze Serie, nach neun Spielen in Folge ohne Niederlage mussten die Gäste den Platz erstmals seit 7. September 2019 wieder als Verlierer verlassen.

Patrick Aiglstorfer bringt Hausherren per Elfmeter in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Oberlaber wussten die Hausherren zu gefallen, für das Team von Trainer Thomas Dollhäubl sprangen zunächst aber nur Halbchancen heraus. In Minute 25 kam ein Arnreiter Angreifer im Gäste-Strafraum zu Fall, der Unparteiische erkannte bei dieser Aktion ein Foul und zeigte auf den Punkt - Patrick Aiglstorfer ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den fälligen Elfmeter. Mit der Führung im Rücken kontrollierte die Dollhäubl-Elf das Geschehen, wenngleich die Gäste ab und an einen gefährlichen Angriff starteten. Bis zur Pause blieb es beim 1.0.

Koblmüller trifft zur Vorentscheidung - Altenberg-Coach Sommer sieht Ampelkarte

Fünf Minuten nach Wiederbeginn, Aufregung am Sportplatz. Zunächst schlug Arnreit-Kapitän Manfred Gahleitner eine Freistoßflanke in den Altenberger Strafraum, über Umwege kam der Ball zu Felix Koblmüller, der die Kugel via Innenstange im langen Eck versenkte. Altenberg-Coach Sommer war damit nicht einverstanden, sah binnen Sekunden zwei Mal Gelb und musste die Betreuerbank verlassen. Die Hausherren hatten die Siegerstraße erreicht und schlugen nach rund 70 Minunten noch einmal zu, als Kevin Aiglstorfer mit einem weiten Pass auf die Reise geschickt wurde, alleine vor Goalie Florian Peyrl die Ruhe bewahrte und den 3:0-Sieg der Union Arnreit fixierte. Die Union Altenberg empfängt am kommenden Freitag die Kicker aus Hofkirchen, die Dollhäubl-Elf trifft am Sonntag, erneut vor heimsicher Kulisse, auf die Union Julbach.





