UFC Haibach fertig Königswiesen in der Ferne mit fünf Toren ab [Video]

Details Sonntag, 30. August 2020 11:22

Die dritte Runde der Bezirksliga Nord brachte die Begegnung Union Königswiesen gegen UFC Haibach ob der Donau hervor. Die Gastgeber stehen nach zwei Spielen bei drei Punkte, ein durchwegs solider Start also. Haibach hatte in den ersten Runde noch etwas mit der Leistung zu kämpfen. Heute konnten sie ihr Potenzial richtig unter Beweis stellen und fertigten die Hausherren vor eigenem Publikum ab.

Pumberger trifft doppelt

Die Gäste pressten ab der ersten Minute. Königswiesen bekam früh Probleme mit der aggressiven Spielweise der Jungs ob der Donau, konnten sich dennoch immer wieder nach vorne befreien und ebenfalls im Angriffsdrittel aktiv werden. In der 25. Spielminute klingelte es aber schließlich im Heimtor. Nach einem Angriffsversuch der Gäste können die Heimischen die Kugel nicht aus der Gefahrenzone bringen. Den ersten Schuss konnte Keeper Ales Pavelec parieren, den zweiten Versuch blockierte ein Abwehrspieler, der dritte saß dann aber. Der Torschütze Armin Pumberger durfte sich nur acht Minuten später erneut feiern lassen. Der Haibacher vollendete einen schnell gespielten Konter aus spitzem Winkel durch die Beine von Pavelec hindurch. Vor dem Gang in die Kabinen passierte anschließend nicht mehr viel.

Tor UFC Haibach 26

Haibach überrollt Königswiesener Abwehr

Die erste Szene im zweiten Durchgang gehörte den Hausherren. Nachdem Dominik Schlager den Schuss zu entschärfen wusste, warf sich die sämtliche Abwehr der Gäste in die darauffolgenden Nachschüsse und verhinderte so den Anschlusstreffer. Bis zum nächsten Treffer ergaben sich auf beiden Seiten noch Halbchancen. In der 65. Minute war es dann wieder soweit – der UFC legte das dritte Tor nach. Die Offensivfraktion der Gäste hebelte mit einem Pass drei Gegenspieler aus und verschaffte Thomas Leidinger damit die perfekte Vorlage, die er ohne zu zögern verwertete. Nur Sekunden später musste Pavelec die Kugel zum nun schon vierten Mal aus den Maschen holen – dem eingewechselten Tobias Steiner passierte ein fataler Fehler. Er wollte die Kugel zurück auf seinen Keeper geben, übersah dabei aber den darauf spekulierenden Florian Falkner. Dieser schnappte sich das Spielgerät, umkurvte den herausgelaufenen Pavelec und schob ins leere Tor ein. Den Schlusspunkt setzte schließlich Oliver Dieplinger. Er wurde rechts auf die Reise geschickt und setzte sich aufs Moped. Dieplinger sprintete mit dem Ball am Fuß in den Sechzehner rein und knallte die Kugel aus spitzem Winkel und mit Begleitschutz unter die Latte. So fertigte der UFC Haibach die Königswiesener mit 0:5 ab.

Thomas Bürger, Sektionsleiter UFC Haibach:

„Wir haben versucht mit Pressing zu beginnen, was auch aufgegangen ist. Die taktischen Vorgaben konnten wir perfekt umsetzten und es war eine tolle Mannschaftsleistung. Die Möglichkeit auf das 1:2 konnten wir verhindern und gleich weitere Treffer nachlegen. Einfach eine tolle Gesamtleistung. Bis auf die Niederlage in der ersten Runde können wir bisher halbwegs zufrieden sein. Wir steigern uns von Woche zu Woche. So wie wir heute gespielt haben, müssen wir auch weiter auftreten.“

Die Besten:

UFC Haibach: Markus Damberger (IV), Florian Falkner (LM) und Armin Pumberger (ST)

