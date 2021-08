Würzl schießt SV Freistadt zum Auftaktsieg!

Details Samstag, 14. August 2021 23:27

Zum Saisonauftakt der Bezirksliga Nord traf der Spitzenreiter der vergangenen Herbstsaison SV Freistädter Bier auf den UFC Haibach ob der Donau. Die Heimischen sind aufgrund der Leistungen der Vorsaison und der Verpflichtung von Benjamin Tautscher einer der Topfavoriten auf den Aufstieg in die Landesliga. Im ersten Meisterschaftsspiel gegen die Ecker-Elf fuhr man auch gleich die ersten drei Punkte ein.

Freistadt dominiert die Anfangsphase

Die Heimischen agierten von Beginn an druckvoll und versuchten sofort das Spiel in die Hand zu nehmen. So dauerte es auch nur zwölf Minuten zur Führung des SV Freistadt. Kapitän Roman Lanzerstorfer setzte Michael Würzl perfekt in Szene, sodass dieser nur noch einschieben musste. Danach versuchten die Gäste dagegen zu halten und kamen noch vor der Pause zu einer Großchance. Der Ball landete anstatt in den Maschen aber nur an der Stange. Somit ging es mit einer knappen Führung der Gastgeber in die Kabinen.

Würzl-Doppelpack lässt Freistadt jubeln

Zehn Minuten nach der Pause konnten dann auch die Gästefans aus Haibach zum ersten Mal nach der langen Coronapause wieder jubeln. Nach einem weiten Abschlag durch Torhüter Dominik Schlager kam Kapitän Armin Pumberger ins Eins-gegen-Eins Duell und konnte zum 1:1 ausgleichen. Der Zwischenstand sollte aber nicht lange halten. Nur fünf Minuten später ist es wieder Michael Würzl, der die Rössl-Elf auf die Siegerstraße führte. Mathias Graser tankte sich auf der Seite stark durch, lässt zwei Gegenspieler aussteigen und spielte gekonnt auf Freistadts Nummer 9 auf. Würzl lies sich nicht zweimal bitten und schloss nach einer Drehung perfekt ab zur erneuten Führung der Heimischen. Danach wurde der UFC Haibach druckvoller, versuchte in der Schlussphase alles, um einen Punkt aus Freistadt mitzunehmen. Ein weiterer Treffer wollte der Ecker-Elf aber nicht mehr gelingen.

Eric Rössl (Trainer SV Freistädter Bier): "Der Sieg heute war ein richtiger Arbeitssieg. Wir sind druckvoll in die Partie gestartet und waren meiner Meinung nach in den ersten 25 Minuten auch die bessere Mannschaft. Danach haben wir die Führung in die Halbzeit gerettet. Nach dem Seitenwechsel und dem Ausgleich hatten wir wieder mehr Ballbesitz und konnten durch eine super Aktion erneut in Führung gehen. Haibach versuchte am Schluss noch druckvoller zu werden, hochkarätige Großchancen liesen wir aber nicht mehr zu."

