TSU Hofkirchen erkämpft sich Punkt in Altenberg!

Details Freitag, 20. August 2021 22:08

Bereits mit einem Dreier auf dem Konto reiste die TSU Hofkirchen zur DSG Sportunion Altenberg an, um in Runde 2 der Bezirksliga Nord erneut Punkte ins obere Mühlviertel mitzunehmen. Die DSG Sportunion Altenberg hingegen musste sich in der ersten Runde auswärts in Arnreit mit einem Punkt begnügen und wollte nun vor eigenem Publikum unbedingt voll anschreiben. Die beiden Teams trafen erst zweimal aufeinander. Als Sieger konnte sich in diesem Duell bisher jedoch niemand herausstellen. Auch im dritten Aufeinandertreffen sollte keine der beiden Mannschaften als Sieger vom Feld gehen.

Altenberg beginnt druckvoll

Die Heim-Elf begann druckvoll und nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. Vor allem in den ersten 15 Minuten attackierte die Mannschaft von Trainer Erwin Seyr mit starkem Pressing und setzte die Gäste bereits in der eigenen Hälfte unter enormen Druck. Daraus resultierte in Minute 9 bereits die frühe Führung für die Gastgeber. Nach einem Fehler in der Hintermannschaft traf Lukas Arnreiter ins eigene Tor.

Hofkirchen gelingt früher Ausgleich

Nur zehn Minuten später gelang der TSU Hofkirchen der schnelle Ausgleich. Die Gäste gewinnen zwei Pressbälle, spielen den Angriff danach gut zu Ende und erzielten durch Neuzugang Petr Byvalec das 1:1. Die Wiesinger-Elf wurde nach dem Ausgleich mutiger und hatte dadurch vor dem Pausenpfiff durch Schiedsrichter Christian Kuntner auch mehr Spielanteile. Nach der Pause traten die Gastgeber wie in Halbzeit eins druckvoller auf, zeigten vor eigenem Publikum den Siegeswillen und kamen auch zu mehreren Torchancen. Die TSU Hofkirchen verteidigte zwar gut, hatte aber auch mehrmals das Glück auf ihrer Seite. Nach zwei Lattenschüssen und einem Stangenschuss konnte die Wiesinger-Elf schlussendlich auch etwas glücklich einen Punkt aus Altenberg mitnehmen.

Erwin Seyr (Trainer DSG Sportunion Altenberg): "Meine Mannschaft hat heute eine gute Leistung gezeigt. Vor allem in der ersten Viertelstunde konnten wirdie Gäste mit gutem Pressing unter Druck setzen und so die frühe Führung erzwingen. Nach dem Ausgleich wurde Hofkirchen stärker, wir konnten dies aber nach der Pause wieder umdrehen und hätten in der zweiten Halbzeit einige Chancen auf den Siegestreffer gehabt. Leider ist uns dieser heute nicht gelungen.

Die Besten: Pauschallob, Seyr Dominik (ST), Peyrl Dominik (IV)

