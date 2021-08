Union Lembach wird Favoritenrolle in Ottensheim gerecht!

Details Freitag, 20. August 2021 22:37

In der zweiten Runde der Bezirksliga Nord war TSV Ottensheim Gastgeber für die Kicker der Union Lembach. Ottensheim wollte sich unbedingt für die hohe 8:3 Niederlage im letzten Aufeinandertreffen revanchieren. Während die Heimischen zum Auftakt eine bittere 1:0 Niederlage in Hellmonsödt hinnehmen mussten, konnte Lembach zu Hause zumindest einen Punkt gegen den SV Gallneukirchen einfahren. Beide Mannschaften konnten jedoch bisher noch über kein Tor jubeln. Dies sollte sich in Runde 2 zumindest für die Gäste ändern.

Ottensheim vergibt erste Chance

Beide Trainer mussten verletzungsbedingt auf Stammspieler verzichten, gingen aber hoffnungsvoll in das Aufeinandertreffen. Die Popa-Elf startete ambitioniert in das Heimspiel und hatte auch die erste Chance der Partie. Ein Tor wollte aber wie bereits vergangene Woche in Hellmonsödt nicht gelingen. Danach übernahmen die Gäste aus Lembach immer mehr das Spiel, während sich die TSV Ottensheim auf eine kompakte Defensivarbeit fokussierte. Die Torsperre sollte für die Heimelf aber nicht lange halten. In der sechsten Spielminute legte sich Manuel Schmerda den Ball zum Freistoß auf und zirkelte diesen per Traumfreistoß zur Führung ins Kreuzeck. Nur drei Minuten später passierte dem Gastgeber wie bereits in der Vorwoche ein folgenschwerer Fehler im Spielaufbau. Bernhard Timpner reagiert am schnellsten, bringt den Ball perfekt zur Mitte, wo Stürmer Jakob Pechmann nur noch einschieben musste und auf 0:2 stellte. In Minute 21 hätte Timpner dann selbst auf 3:0 erhöhen können, legt den Ball aber knapp am Tor von Keeper Huysmans vorbei. Nur fünf Minuten später dann etwas Aufregung im Strafraum der Heimischen. Torhüter Huysmans nimmt einen Rückpass mit den Händen auf und Schiedsrichter Hotzl gibt folgerichtig indirekten Freistoß. Jakob Pechmann vergab die Riesenchance und so ging es mit zwei Toren Unterschied in die Kabinen.

Lembach auch nach der Pause spielbestimmend

Auch nach dem Seitenwechsel spielte Lembach druckvoll weiter, während Ottensheim zu viele Fehler beging. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff durch Reinhold Hotzl gelingt Stefan Hinterleitner nach einer guten Einzelaktion im Strafraum die Vorentscheidung im Freitagabend-Match. Nach 73 Minuten war die Punktevergabe dann endgültig geklärt. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld steigt Felix Hofmann am höchsten und erhöht per Kopf auf 4:0. Somit steht Ottensheim nach zwei Runden noch punktelos am Tabellenende, während sich die Gäste aus Lembach zumindest über Nacht an die Tabellenspitze setzen konnten.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!