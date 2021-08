2:3 - Union Julbach erkämpft sich drei Punkte in Wartberg!

Details Samstag, 21. August 2021 20:54

Nach der knappen 0:1 Heimniederlage gegen die TSU Hofkirchen durften die Kicker der TSU Wartberg/Aist erneut vor eigenem Publikum ran. Dieses Wochenende galt es die Gäste der Union Julbach zu schlagen, um anzuschreiben und den ersten Dreier einzufahren. Die Boxleitner-Elf hingegen überzeugte bereits vergangene Woche die eigenen Fans. Mit einem 1:0 Heimsieg gegen die Union Königswiesen fuhr man mit dem nötigen Selbstvertrauen ins Aisttal.

Die Gäste begannen von Beginn an druckvoll und hatten bereits nach zwei Minuten die erste Chance des Spiels. Jakob Lauss scheiterte aber an Wartbergs Torwart Bernhard Weiss, der an diesem Abend noch einige Torchancen zu vereiteln hatte. Die Heimelf von Trainer Matej Pavlovic konnte mit dem Tempo der Julbacher in den Anfangsminuten nicht mithalten und kamen nur bei Standardsituationen gefährlich vors Tor. Jakob Lauss riss in der ersten Halbzeit das Spiel immer mehr an sich und kam zu mehreren gefährlichen Torchancen. Während in Minute 25 Heimgoalie Weiss noch Sieger im Eins-gegen-Eins-Duell blieb, konnte Lauss zwei Minuten später über den Führungstreffer jubeln. Nach mustergültiger Vorlage von Tobias Koblmüller stand Julbachs Nummer 11 goldrichtig und schob zum 1:0 ein. Dies war gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie für eine Viertelstunde vor sich hin, ehe es für die Zuseher spannend werden sollte. Zunächst erhöhte Reinhard Puffer in der 57. Spielminute auf 2:0 aus Sicht der Gäste.

Wartberg gleicht innerhalb von drei Minuten aus



In der 65. Minute pfiff Schiedsrichter Günter Alesi einen strittigen Elfmeter für Wartberg. Kapitän Florian Dollhäubl lies sich diese Chance nicht entgehen und erzielte den Anschlusstreffer für die Heimischen. Kaum war der Jubel über den Elfmetertreffer vergangen, jubelten die Blau-Weißen erneut. Lukas Frauenberger glich innerhalb kürzester Zeit aus und stellte wieder alles auf Null. Die Gäste aus Julbach wirkten nach dem schnellen Ausgleich geschockt, während Wartberg versuchte, das Spiel komplett zu drehen und die Führung zu erzielen. Doch in die Drangphase der Aisttaler gelang Julbach die Entscheidung des Spiels. Michael Stöger kam nach einer Hereingabe von der Seite völlig alleine im Strafraum zum Abschluss und erzielte den Siegtreffer. Wartberg versuchte danach alles, um noch einen Punkt vor eigenem Publikum zu erkämpfen, ging aber leer aus.

Mag. Michael Mayrhofer (Sektionsleiter TSU Wartberg/Aist): "Julbach hat verdient gewonnen. Wir lagen verdient 0:2 zurück, haben uns dann aber nach dem strittigen Elfmeter gesteigert und schnell den Ausgleich erzielt. Die erneute Führung der Julbacher war dann ein Schlag in unsere Drangphase. Die Chance auf das 3:3 kurz vor Schluss wurde dann leider zurückgepfiffen, weil der Schiedsrichter den Vorteil abgepfiffen hat."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!