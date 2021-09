Klarer Heimsieg für den SV Gallneukirchen! 4:0 vs TSU Hofkirchen

Details Freitag, 03. September 2021 22:22

Bereits am heutigen Freitagaabend traf die TSU Hofkirchen in der vierten Runde der Bezirksliga Nord auswärts auf den SV Gallneukirchen. Während die Wiesinger-Elf vergangene Woche mit einem 3:0 Auswärtssieg an der Tabellenspitze dran blieb, musste sich der Gastgeber aus Gallneukirchen überraschend den Kickern aus Arnreit mit 1:3 geschlagen geben. Im Freitagabendmatch wollten die "Gallier" mit einem Sieg mit den Gästen punktemäßig wieder gleichziehen.

Gallneukirchen erwischt den besseren Start

Bereits nach 12 Minuten gab es kurze Aufregung im Strafraum der Gäste. Michael Schinagl kam nach einem Zweikampf zu Fall. Die Heimfans forderten natürlich den Elfmeter, doch die Pfeiffe von Schiedsrichter Mag. Philip Reitinger blieb stumm. Nach 25 Minuten hatten die "Gallier" den Torschrei schon auf den Lippen. Nach einem tollen Spielzug über Beneder und Midzic köpfte Schinagl jedoch Zentimeter am Tor vorbei. Zehn Minuten später machte es die Mehlem-Elf besser und konnte über die Führung jubeln. Michael Beneder wurde nach einer Ecke von der Gäste-Defensive völlig allein gelassen und konnte ungehindert zum 1:0 einschießen. Bevor Schiedsrichter Reitinger zur Pause in die Kabinen bat, bauten die Heimischen die Führung noch aus. Dieses Mal steht Adnan Midzic goldrichtig und erhöht auf die komfortable Pausenführung von 2:0.

Früher Treffer nach dem Seitenwechsel

Nach dem Wiederanpfiff in Halbzeit zwei agierte die Wiesinger-Elf besser und erspielte sich die eine oder andere Torchance. Die Offensivbemühungen der Gäste sollten jedoch keine Früchte tragen. In Minute 64 war es erneut Adnan Midzic, der mit einem satten Schuss ins Kreuzeck und seinem zweiten Treffer die Vorentscheidung erzielte. Zehn Minuten vor dem Ende erhöhte Michael Schinagl dann auch noch auf 4:0 für den SV Gallneukirchen. Die Mehlem-Elf konnte mit dem Sieg heute die bittere Niederlage in Arnreit ausbessern und sich in der Tabelle zwischenzeitlich auf den dritten Rang vorarbeiten.

Michael Mehlem (Trainer SV Gallneukirchen): "Eine Top-Leistung meiner Mannschaft heute! Ich bin richtig zufrieden. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung, weil wir noch einige Chancen auf ein höheres Ergebnis gehabt hätten. Es freut mich, dass ich heute auch den jungen Spielern eine Chance geben konnte und diese sich voll engagiert präsentiert haben. Jetzt müssen wir diese Leistung auch auswärts auf den Platz bringen, um vorne dran zu bleiben."

