SV Freistadt gewinnt Topspiel gegen die Union Lembach

Details Freitag, 03. September 2021 22:10

Am Freitagabend bat die Union Lembach den SV Freistädter Bier zum Schlagerspiel der vierten Runde in der Bezirksliga Nord. Die Gastgeber gingen aufgrund der Absage des Spiels gegen Hellmonsödt am vergangenen Wochenende erholt in das Topspiel. Die Gäste hingegen mussten sich in Runde drei vor eigenem Publikum mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Diese Leistung wollte die Rössl-Elf natürlich nicht auf sich sitzen lassen und unbedingt etwas Zählbares aus Lembach mitnehmen.

Schwungvoller Start



Beide Mannschaften begannen engagiert und kamen in der ersten Viertelstunde zu Torchancen. Die Zuseher sollten wie erwartet ein richtiges Topspiel zu sehen bekommen. Bereits nach vier Minuten hatten die Gäste die erste Chance, als Heimgoalie Schinkinger und Hofmann sich nicht einig waren. Quasi im Gegenzug verpassten sowohl Bernhard Timpner als auch Martin Schinkinger den Abschluss nach einer Flanke in den Strafraum.

Während den Lembachern im Aufbauspiel immer wieder Fehler passierten, übernahm die Rössl-Elf immer mehr das Spielgeschehen und belohnte sich für den Aufwand. In Minute 25 brachte Mathias Graser den Ball mustergültig zur Mitte, wo Christoph Wiener nur noch einschieben musste und somit auf 0:1 für die Gäste stellte. Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Gäste auf 2:0. Wieder ist es Mathias Graser, der sich nach einem Freistoß aus dem Halbfeld seinen zweiten Assist an diesem Abend gutschreiben lies. Den Treffer erzielte Roman Lanzerstorfer.

Lembach verkürzt nach der Halbzeit

In der Halbzeit gab Lembach Coach Manfred Mittermayr seinen Spielern die richtigen Worte auf den Platz mit. Die Heimischen wurden von Minute zu Minute stärker und verkürzten in der 59. Minute auf 1:2. Idris Sakic traf nach einem Eckball per Kopf. Doch die Freude der Fans über die erneut aufgekommene Spannung sollte nicht lange halten. Nur zwei Minuten später stellte Christoph Wiener mit seinem zweiten Treffer den Torunterschied wieder her. Danach hatten beide Mannschaften Chancen auf einen Treffer. Zunächst vergab Hinterleitner alleine vor Gäste-Torwart Schwingshandl. Im Gegenzug vergab Hennerbichler aus fünf Metern für den SV Freistadt. Zehn Minuten vor dem Ende wäre Lembach dann fast noch einmal zum Anschlusstreffer gekommen. Bernhard Timpner hatte aber auch kein Glück und scheiterte am Aluminium. Somit blieb es beim 1:3 Auswärtssieg für die Rössl-Elf, die mit den wichtigen drei Punkten an den vorderen Rängen in der Tabelle dran bleiben.

Manfred Mittermayr (Trainer Union Lembach): "Für mich wirkt das 3:1 Ergebnis jetzt so kurz nach dem Spiel klarer als es meiner Meinung nach war. Freistadt hat in der ersten Hälfte zwei Chancen eiskalt genutzt. Dass wir nach dem Anschlusstreffer durch einen Eigenfehler gleich wieder den Gegentreffer kassieren, war dann die Entscheidung. Die Gäste sind eine clevere Mannschaft und waren heute vielleicht ein Stück aggressiver. Dennoch kann ich meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Die nächsten Runden werden entscheidend. Im Derby gegen Arnreit müssen jetzt drei Punkte rausspringen."

