Siebter Sieg im siebenten Spiel - Union Julbach feiert 2:0 Derbysieg gegen die Union Lembach!

Details Sonntag, 26. September 2021 10:50

In der siebten Runde der Bezirksliga Nord traf der Tabellenführer Union Julbach vor eigenem Publikum im Bezirksderby auf die Union Lembach. Während die Gäste nicht ganz nach Wunsch aus den Startlöchern kamen, standen die Julbacher nach sechs Runden immer noch mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Beide Teams nahmen sich den Derbysieg vor, vor allem aber die Union Lembach stand bereits unter Zugzwang, um an der Tabellenspitze dranzubleiben. Am Ende behielten die Julbacher in einem hart umkämpften Spiel die Oberhand und konnten über den Derbysieg jubeln.

Chancen auf beiden Seiten, keine Tore in Halbzeit eins

Bereits nach drei Minuten musste Heimgoalie Daniel Buchmaier sein Können unter Beweis stellen, als er einen Freistoß von Lembachs Jonas Pechmann aus dem Kreuzeck fischte. Kurz darauf hätte der Tabellenführer in Führung gehen können. Dieses Mal klärte aber der Schlussmann auf der gegnerischen Seite und verhinderte den Gegentreffer. Julbach kam immer besser ins Spiel und hatte in der 18. Minute die nächste Topchance. Jakob Lauss traf aber nur die Querlatte. Elf Minuten später jubelten die heimischen Fans bereits über das 1:0, doch die Feierlaune war aufgrund einer Abseitsstellung schnell vorbei. Quasi im Gegenzug scheiterte Jakob Pechmann im Eins-gegen-Eins-Duell an Julbachs Nummer 1. Somit ging es torlos in die Kabinen.

Julbach entscheidet Derby in Schlussviertelstunde

Nach dem Seitenwechsel wurde das Derby ruppiger, Lembachs Jonas Pechmann ging verletzt vom Feld und Schiedsrichter Harald Denthaner musste einige gelbe Karten sowie eine gelb-rote Karte verteilen. In der 60. Minute blieb Lembachs Keeper Schinkinger gegen Stefan Barth Sieger im Eins-gegen-Eins-Duell und hielt seine Mannschaft damit im Spiel. Doch die Boxleitner-Elf wurde immer stärker und kam in Minute 77 durch einen Abschluss von Pfarrwaller erneut gefährlich vors Tor. Der Führungstreffer gelang erst in der 82. Minute, als Tobias Koblmüller nach einem Freistoß völlig alleine zum Abschluss kam und nur noch einschieben musste. Danach setzen die Lembacher zur Schlussoffensive an, doch die Defensive der Heimelf lies keine zwingende Torchance mehr zu. Kurz vor dem Schlusspfiff erzielte Michael Stöger aus einer Kontergelegenheit das 2:0. Somit konnten die Julbacher ihre Serie weiter fortführen und bleiben ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Thomas Boxleitner (Trainer Union Julbach): "Man hat gemerkt, dass es ein besonderes Spiel vor vielen Zusehern ist. Meine Mannschaft ist ungewohnt nervös ins Spiel gestartet und das Spiel selbst war nicht unbedingt auf höchstem Niveau. Schlussendlich ist es uns aber egal, weil wir den wichtigen Dreier wieder eingefahren haben. Wir haben zurzeit einfach den Vorteil, dass wir von der Bank mit jungen Spielern noch einmal frischen Wind bringen können und zusätzlich kennt man bis zum Ende des Spiels auch den Willen meiner Mannschaft. Jetzt können wir völlig entspannt nach Freistadt fahren."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!